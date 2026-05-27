Marineros y Titanes salen al frente en la LNB

Andersson García en gestión ofensiva en el partido de los Marineros ante los Metros de Santiago ( FUENTE EXTERNA )

Jalen Henry, Andersson García y Luis Feliz comandaron un regreso espectacular de los Marineros de Puerto Plata, en el triunfo 86-82 sobre los Metros de Santiago, en un partido de Liga Nacional de Baloncesto en la Arena Oscar Gobaira.

La victoria colocó a los Marineros con récord de 8-8. No tienen más juegos pendientes en la serie regular, por lo que deben esperar la definición de la tabla de posiciones para conocer su destino de cara a la fase de eliminación.

Henry fabricó 23 puntos y capturó siete rebotes en su debut, mientras que García aportó 19 unidades, nueve rebotes, 13 asistencias, tres balones robados y dos tapones.

Feliz tuvo una noche de 14 tantos, cinco tableros, cinco asistencias y tres robos por los Marineros, que propinaron a los Metros (11-4) su primera derrota en Santiago (6-1).

Por los Metros, Troy Cracknell aportó 20 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, Jordan Hall logró 18 unidades y Brahiam Méndez 14.

En el último tiempo, Henry encestó cinco puntos seguidos y Feliz agregó dos más y los Marineros se fueron delante 76-73 con 3:38. En ese momento los puertoplateños dominaban 20-8 el parcial y así borraron una desventaja de nueve con la que llegaron a los últimos 10 minutos.

A 1:09 de concluir el tiempo reglamentario, Feliz volvió a ser factor cuando consiguió un rebote ofensivo y encestó cerca del aro, dando ventaja de 80-75 a los Marineros. Los Metros se resistieron y con 11 segundos Oliver García anotó una bandeja que apretó el juego 82-84.

Con 8.9 segundos, Omogbo recibió falta y consiguió sus dos tiradas libres para sentenciar el partido. El pívot terminó anotando los últimos seis puntos de los Marineros y terminó con 12 en anotación y 5 rebotes.

Los parciales concluyeron 23-23, 20-21, 13-21 y 30-17 a favor de los Marineros.

Richard Bautista marcó 33 puntos en el triunfo

Richard "Manito" Bautista registró 33 puntos para comandar una apabullante victoria 94-79 sobre los Soles del Este en partido efectuado en el polideportivo Rolando Ramírez.

Bautista, quien añadió seis rebotes y cuatro asistencias, tuvo un explosivo tercer parcial, en el que anotó 18 puntos para que los Titanes pusieran su récord en 7-8. La victoria de los azules los mantiene en la pelea por clasificar a la fase de eliminación.

Por los Titanes también se destacaron Shaun Williams con 14 tantos; Romeao Ferguson registró 11 unidades y cinco asistencias, mientras que Randy Bautista y Xavier Reyes añadieron 10 tantos.

Los Soles, que culminan su participación en la temporada con marca de 2-14, tuvieron una noche especial, ya que era el último partido como profesional de su capitán Manuel Guzmán, quien anotó 12 puntos y capturó cuatro rebotes.

Por los petromacorisanos, Levil Bradley marcó 21 puntos y cuatro rebotes, y Daurin Rosario 16 puntos y cinco repartos.

Tras verse abajo 3-10, los Soles respondieron con una corrida 15-2, impulsados por 10 puntos de Levil Bradley, para dominar el primer parcial 22-19.

Homenaje a Guzmán

Los Soles del Este rindieron un homenaje de despedida a su capitán Manuel Guzmán, quien vistió la camiseta de verde por más de 10 temporadas. En la ceremonia estuvieron presentes los familiares del jugador, así como el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, Antonio Mir, y el titular de los Soles, Pedro Chalas.

Jornada de este miércoles

Los Héroes de Moca recibirán a los Leones de Santo Domingo en el polideportivo Moca 85, a las 8:00 de la noche, mientras que los Gigantes Basketball Club visitarán a los Reales de La Vega en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, a las 8:30 de la noche.