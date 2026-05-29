Titanes y Marineros se juegan la vida en la última jornada de la LNB

Ramon Galloway de los Reales de La Vega ataca el aro ante la defensa de Luismal Ferreiras de los Gigantes de San Francisco en un partido de la Liga Nacional de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

La fase regular de la LNB llega este viernes a su final, con los Titanes del Sur y los Marineros de Puerto Plata disputándose el último boleto disponible para la fase de eliminación en una tabla de posiciones marcada por múltiples empates y criterios de desempate.

La cartelera de cierre presenta dos partidos con implicaciones directas en la clasificación: Reales de La Vega enfrentarán a los Metros de Santiago en Santiago, mientras que los Titanes visitarán a los Héroes de Moca en el Polideportivo Moca 85.

Gigantes, Metros, Reales, Cañeros y Héroes ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda, con Leones y Soles descalificados, la lucha por las últimas posiciones mantiene en tensión a Titanes y Marineros.

El escenario que elimina a los Titanes

Los Titanes quedarían oficialmente fuera de la clasificación si se produce una combinación de victorias de Héroes y Reales.

En ese caso, la tabla finalizaría con Gigantes (12-4), Metros (11-5), Héroes (10-6) y Reales (9-7) ocupando los primeros cuatro puestos.

Marineros y Cañeros terminarían ambos con récord de 8-8 y avanzarían gracias al diferencial de puntos en el desempate, mientras que Titanes concluirían con marca de 7-9, quedando eliminados.

Ese es el único panorama que deja fuera a los actuales campeones.

Cómo avanzan los Titanes

Si Titanes derrotan a Héroes, automáticamente se mantendrían con vida y entrarían en cualquiera de los escenarios de clasificación.

Incluso podrían avanzar en medio de empates múltiples.

Si ganan Titanes y Reales, se produciría un triple empate entre Titanes, Cañeros y Marineros, todos con récord de 8-8. En ese caso, Titanes saldrían beneficiados gracias a su dominio en la serie particular y terminarían con registro de 3-1 en el desempate, asegurando el quinto puesto.

Marineros, por el contrario, quedarían eliminados tras terminar con 1-3 en los enfrentamientos entre los empatados.

Otro escenario favorable para Titanes sería una combinación de victorias de Metros y Titanes. Ahí se produciría un cuádruple empate entre Titanes, Cañeros, Reales y Marineros, todos con 8-8.

Los Titanes volverían a salir favorecidos con marca de 4-2 en los partidos entre los involucrados, terminando cuartos y avanzando cómodamente.

El panorama de Marineros

Los Marineros dependen no solo de los resultados de la jornada, sino también de los criterios de desempate.

El conjunto puertoplateño quedaría eliminado en dos escenarios distintos.

El primero sería si ganan Titanes y Reales, ya que el triple empate entre Titanes, Cañeros y Marineros favorecería a los sureños y dejaría a Marineros en desventaja con récord de 1-3 en los partidos entre los empatados.

El segundo escenario de eliminación sería si ganan Metros y Titanes. Allí se produciría un empate cuádruple entre Titanes, Cañeros, Reales y Marineros. En ese caso, Marineros terminarían últimos entre los involucrados con marca de 2-4 y quedarían fuera de la siguiente ronda.

Por el contrario, los Marineros clasificarían si Héroes y Metros salen victoriosos, o si Héroes vence a Titanes y Reales cae ante Metros.

La fase de eliminación comenzará este domingo con una triple jornada en las sedes de los tres mejores equipos de la serie regular.