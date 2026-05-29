El centro Mitchell Robinson se opera contra reloj para no perderse las Finales con los Knicks

Mitchell Robinson en acción con los Knicks. ( FUENTE EXTERNA )

Los New York Knicks están rumbo a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, pero podrían tener un poco menos de apoyo desde el banquillo.

El pívot Mitchell Robinson se ha fracturado el dedo meñique derecho, según múltiples informes. De acuerdo con Shams Charania de ESPN, Robinson se sometió a una cirugía en el dedo y planea estar disponible para el Juego 1 de las Finales de la NBA usando una férula en la mano.

No está claro cómo sufrió la lesión, aunque The Athletic informa que se rompió el dedo a principios de esta semana.

New York consiguió su segunda barrida consecutiva en estos playoffs con una victoria dominante sobre los Cleveland Cavaliers el lunes. Robinson jugó 18 minutos en el Juego 4, aportando ocho puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo.

Robinson ha sido una pieza clave desde el banquillo de los Knicks esta temporada, promediando poco menos de 20 minutos por partido, con 5.7 puntos y 8.8 rebotes.

Lesiones en la campaña

A lo largo de la temporada 2025-26, los New York Knicks han tenido que convivir con el fantasma de las lesiones, gestionando de forma minuciosa las cargas físicas de sus jugadores bajo la conocida y exigente filosofía de su cuerpo técnico.

Durante la fase regular, piezas fundamentales de la rotación sufrieron diversos contratiempos médicos, destacando los problemas físicos de figuras como OG Anunoby (con una distensión en el isquiotibial) y las constantes precauciones en la pintura con Mitchell Robinson tras acarrear un largo historial de cirugías.

A pesar de tener que recurrir constantemente al lema de "el siguiente hombre disponible", la plantilla demostró una resiliencia impecable para asegurar su boleto a la postemporada sin perder competitividad en la Conferencia Este.

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