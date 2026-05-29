Robinson no se fracturó el dedo en prácticas

El entrenador en jefe de los Knicks de Nueva York, Mike Brown, reveló que la sorpresiva fractura en el dedo del pívot Mitchell Robinson no ocurrió durante un partido ni en un entrenamiento, según informó Fred Katz de The Athletic.

Sin embargo, cuando un periodista hizo una pregunta de seguimiento para obtener detalles sobre cómo se lesionó Robinson, un miembro del departamento de relaciones con los medios de los Knicks intervino diciendo: «No vamos a entrar en detalles específicos», señaló Katz.

El jueves surgieron informes de que Robinson se sometió a una cirugía por una fractura en el dedo meñique derecho mientras los Knicks esperan el inicio de las Finales de la NBA.

Estado y expectativas para las Finales de la NBA

A pesar de la lesión, se informa que Robinson planea jugar en el Primer Partido utilizando una protección en la mano.

Robinson está promediando 5.3 puntos y 5.5 rebotes por partido en los playoffs, y su 73.7% de efectividad en tiros de campo lidera a todos los jugadores de la postemporada.

Las Finales de la NBA están programadas para comenzar el 3 de junio, y los Knicks iniciarán la serie como visitantes, independientemente de qué equipo avance en el Oeste.

Los Spurs de San Antonio y los Thunder de Oklahoma City concluyen sus finales de conferencia con el Séptimo Partido este sábado en Oklahoma City.