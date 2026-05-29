Sean Sweeney es contratado por Orlando Magic

El Orlando Magic está finalizando un acuerdo para contratar al entrenador asistente principal de los San Antonio Spurs, Sean Sweeney, como su nuevo entrenador en jefe, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Orlando despidió a Jamahl Mosley a principios de mayo tras una decepcionante eliminación en la primera ronda. A pesar de liderar la serie 3-1 y llegar a tener una ventaja de 24 puntos en el Sexto Partido, los Detroit Pistons terminaron eliminando al Magic. Mosley dirigió al equipo durante cinco temporadas.

Historial y trayectoria de Sean Sweeney en la NBA

Sweeney, quien se incorporó al cuerpo técnico de los Spurs en junio de 2025, permanecerá con San Antonio hasta que concluya la postemporada. Durante su gestión, se ha encargado de supervisar la defensa del equipo.

El técnico de 41 años se desempeñó previamente como asistente de los Dallas Mavericks entre 2021 y 2025. También ha tenido etapas con los Detroit Pistons, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets desde 2011.

El asistente de los Los Angeles Clippers, Jeff Van Gundy, y el exentrenador en jefe de los Chicago Bulls, Billy Donovan, fueron los otros finalistas para el puesto, según indicaron fuentes a Charania.

Orlando ha caído eliminado en la primera ronda en tres temporadas consecutivas y no gana una serie de playoffs desde 2010.