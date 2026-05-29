El Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander se prepara para un séptimo partido de alto calibre

La última vez que Shai Gilgeous-Alexander y los Thunder de Oklahoma City jugaron un Séptimo Partido, fue el duelo definitivo de todos los duelos definitivos, aquel que decidió el campeonato de la NBA de la temporada pasada.

Y es por eso que, mientras el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA hablaba sobre el séptimo partido que se avecina contra los Spurs de San Antonio el sábado por la noche para decidir el título de la Conferencia Oeste, pudo resultar un tanto sorprendente que pronunciara estas seis palabras: «El partido más grande de mi carrera».

¿Qué está en juego en el séptimo partido entre Thunder y Spurs?

«Es el próximo partido», añadió rápidamente. «Y si pierdo, mi temporada se habrá acabado».

Tan simple como eso. Séptimo partido. Spurs contra Thunder. El ganador irá a las Finales de la NBA para enfrentarse a los Knicks de Nueva York a partir de la noche del miércoles; el perdedor se irá a casa a lamentar lo que pudo haber sido.

Los Thunder tuvieron un récord de 2-0 en Séptimos Partidos la temporada pasada en su camino hacia el título de la NBA, mientras que la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, hará su debut en el escenario de un séptimo partido.

«Sé que habrá mucha atención adicional, muchos ojos mirando», comentó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. «Será un ambiente hostil, pero venimos diciendo esto desde hace mucho tiempo: hemos tenido muchas "primeras veces".

Esta será un poco más importante o tendrá apuestas más altas que todas las demás. Ese es el objetivo a medida que sigues jugando y la temporada se alarga».

Esta será apenas la segunda vez en la historia de la NBA en la que dos equipos que ganaron 62 o más partidos cada uno durante la temporada regular se enfrenten en un Séptimo Partido. La otra ocasión fue en 1981, cuando Boston venció a Filadelfia 91-90 para ganar el título de la Conferencia Este.

Y se podría argumentar fácilmente que Wembanyama está a punto de jugar el partido más grande de su carrera. Aunque, por otra parte, él podría no estar de acuerdo.

En la mente de la estrella francesa de 2.24 metros (7 pies y 4 pulgadas) —quien registró 28 puntos en 28 minutos para liderar la paliza de San Antonio en el Sexto Partido, evitando la eliminación y llevando a los Spurs al Séptimo Partido— cada juego es un Séptimo Partido.

Es la actitud que ha llevado a la cancha desde que tiene uso de razón. Es el enfoque que lo formó y que probablemente lo ayudó a llegar a este momento.

«Para mí, ganar hoy en la NBA no es más importante que ganar un campeonato regional cuando jugaba en la división Sub-13», dijo Wembanyama en su francés natal tras la victoria del jueves por la noche en el Sexto Partido. «El espíritu competitivo se siente exactamente igual».

El Primer Partido fue un emocionante duelo decidido en doble prórroga (tiempo extra), en el que ningún equipo llegó a tener una ventaja mayor a los 10 puntos antes de que los Spurs finalmente se impusieran. Y en el Segundo Partido, la mayor ventaja de Oklahoma City fue de 13 puntos antes de que los Thunder ganaran por nueve.

Reacciones y perspectivas de jugadores y entrenadores

Las diferencias han ido creciendo a medida que avanza la serie. Ambos equipos llegaron a liderar por al menos 15 puntos en algún momento del Tercer Partido (una victoria por 15 de los Thunder); los Spurs lideraron hasta por 25 antes de ganar el Cuarto Partido por 21; los Thunder ganaron el Quinto Partido por 13 tras ir ganando por 20; y los Spurs llegaron a tener una ventaja de 28 antes de llevarse el Sexto Partido por 27.

Por lo tanto, puede que los partidos de forma individual no hayan sido todos clásicos, pero la serie, en su conjunto, lo parece. Y después de todos los altibajos para ambos equipos, todo se reduce a un solo juego: el duodécimo entre ambos conjuntos esta temporada, con San Antonio liderando 7-4 en los 11 anteriores.

«La única cosa que hemos aprendido más que ninguna otra es que cada partido tiene una vida nueva», expresó el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. «Cada partido se tiene que ganar si quieres llevártelo. El Séptimo Partido no será diferente. Este es obviamente un rival de calidad. Tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos (en el Sexto Partido) y lo entendemos gracias a una serie de experiencias. ... Vamos a descansar y recuperarnos, aprender de los videos, tomar las lecciones del (Sexto Partido) que sean relevantes para el Séptimo Partido y estar listos para salir allá afuera y dar nuestro mejor golpe».

La historia demuestra que eso es exactamente lo que los Thunder saben hacer.

Desde el inicio de los playoffs de 2025, Oklahoma City tiene una marca de 9-0 en el partido inmediatamente posterior a una derrota en postemporada, ganando esos encuentros por un promedio de 15.4 puntos.

«Simplemente somos un grupo motivado y aceptamos el desafío que tenemos por delante», declaró Gilgeous-Alexander. «Cada partido va a presentar un desafío diferente y, obviamente, cuando pierdes duele un poco más, hay un poco de motivación extra y tendemos a luchar un poco más fuerte».

Y dado que este es el Séptimo Partido, habrá mucha lucha por parte de ambos lados.

Gilgeous-Alexander estará en su cuarto Séptimo Partido. Wembanyama estará en el primero. La mayoría de los jugadores de la rotación de los Spurs pisarán este escenario por primera o segunda vez. Pero todos conocen lo que está en juego.

«Creo que ha habido muchos Séptimos Partidos legendarios y siento que somos un grupo que quiere formar parte de eso», comentó el novato de los Spurs, Dylan Harper, cuyo padre —el cinco veces campeón Ron Harper— jugó en un par de Séptimos Partidos. «Queremos ser parte de ese tipo de historia de los Séptimos Partidos. Vamos a salir a darlo todo. Pase lo que pase, simplemente vamos a dejarlo todo sobre la mesa».