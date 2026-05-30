Calendario de la final de la NBA, Knicks jugarán el 3 de junio en San Antonio para el primer juego

Los San Antonio Spurs posan para una foto tras ganar el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 30 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/GERALD LEONG )

La final de la NBA es un escenario al que los Knicks de Nueva York no han llegado desde 1999 y en el que no han levantado un trofeo desde 1973. Nueva York ha tenido una temporada mágica durante los playoffs, llegando a este enfrentamiento contra los Spurs con una racha de 11 victorias consecutivas.

Los Spurs ganaron el título en 2014, el quinto de su carrera.

Jalen Brunson y el dominicano Karl-Anthony Towns y compañía han llegado hasta aquí gracias a su excelente puntería y una defensa impenetrable. Esperan que esta racha se mantenga contra un rival conocido en una final de mayor envergadura.

Después de todo, no hace mucho que estos equipos se enfrentaron en la final de la NBA el 16 de diciembre de 2025.

Fueron los Knicks quienes se impusieron a los Spurs en aquel partido, pero San Antonio está decidido a demostrar que este equipo ya no es el mismo, escribe Nick Brinkerhoff, del USA TODAY.

Victor Wembanyama ha alcanzado su máximo potencial en estos playoffs y ahora, con 22 años, está a cuatro victorias de hacer historia. Los jóvenes Spurs demostraron su valía tras derrotar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en una intensa serie de siete partidos.

Calendario Final NBA 2026

Juego 1

Miércoles 3 de junio de 2026

8:30 p.m. (hora dominicana)

Knicks de Nueva York vs Spurs de San Antonio

Juego 2

Viernes 5 de junio de 2026

8:30 p.m.

Knicks de Nueva York vs Spurs de San Antonio

Juego 3

Lunes 8 de junio de 2026

8:30 p.m.

Spurs de San Antonio vs Knicks de Nueva York

Juego 4

Miércoles 10 de junio de 2026

8:30 p.m.

Spurs de San Antonio vs Knicks de Nueva York

Juego 5* (si es necesario)

Sábado 13 de junio de 2026

8:30 p.m.

Knicks de Nueva York vs Spurs de San Antonio

Juego 6* (si es necesario)

Martes 16 de junio de 2026

8:30 p.m.

Spurs de San Antonio vs Knicks de Nueva York

Juego 7* (si es necesario)

Viernes 19 de junio de 2026

8:30 p.m.

Knicks de Nueva York vs Spurs de San Antonio