¿Cómo Karl-Anthony Towns se hizo fanático de los Knicks de Nueva York?, hay un responsable

Cuando la "Linsanity" arrasó en la NBA, Karl-Anthony Towns era uno de los mayores fanáticos

El viernes, al preguntarle sobre su afición por los Knicks desde niño, Towns habló con entusiasmo de Jeremy Lin.

"Quiero agradecerle a Jeremy Lin porque él me convirtió en fan de los Knicks y me conquistó en Modell's", dijo Towns al periodista Jared Schwartz, del New York Post.

"Fue una locura intentar encontrar su camiseta. Le tengo un cariño enorme a Jeremy Lin; es uno de mis Knicks favoritos de todos los tiempos, uno de mis jugadores favoritos de siempre. Me hizo sentir una pasión inmensa por los Knicks", continuó Towns.

"Es increíble estar ahora en esta posición, sentado aquí, hablando con ustedes como jugador de los Knicks", expresó el dominico estadounidene.

"El otro día me mostraron a Jeremy Lin en las redes sociales, y que me mencionara fue una locura, porque el cariño que le tengo y lo que ha hecho por mí y por mi afición a los Knicks es inmenso", manifestó el centro de los Knicks, que esperan por disputar la final contra el ganador entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder.

Towns estaba en sencundaria cuando "Linsanity" alcanzó su punto álgido.

Towns, oriundo de Nueva Jersey, también explicó por qué eligió a los Knicks en lugar de los Nets.

“Cuando mi madre emigró aquí (desde República Dominicana), comprendió la magnitud del Madison Square Garden”, dijo Towns.

“… Crecí en Nueva Jersey, así que era mucho más fácil conseguir entradas para los Nets y ver a Kenyon Martin, Vince Carter y Jason Kidd, pero mi familia siempre ha tenido un gran respeto y cariño por los Knicks, y como mi padre tenía vínculos con ellos, era casi seguro que me convertiría en fanático de los Knicks”, manifestó Towns.