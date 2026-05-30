Jalen Williams no estará disponible para el Thunder en el séptimo juego

El Thunder no contará con su alero estrella, Jalen Williams, para el séptimo partido de las Finales del Oeste que se disputará el sábado contra los San Antonio Spurs.

Jalen Williams abandonó la serie en el segundo partido tras agravarse una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Se perdió los partidos 3, 4 y 5, pero intentó regresar en el sexto encuentro, disputando 10 minutos limitados saliendo desde el banquillo antes de que el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, decidiera retirarlo del juego durante la derrota del equipo por 118-91.

Declaraciones del entrenador Mark Daigneault sobre la situación

"Obviamente, no está al 100%", declaró Daigneault. "Él no sabía qué esperar. Yo tampoco sabía qué esperar. Así que se trató de ponerlo en la cancha en una especie de rol protegido para ver qué podía aportar al equipo. Es un jugador All-Star; es un jugador All-NBA. No ha completado un protocolo de regreso al juego en su totalidad, como lo haría si estuviéramos en la temporada regular; y, sin embargo, solo quiere hacer todo lo que esté a su alcance para intentar contribuir al equipo en la medida de lo posible".

"Le doy mucho mérito por haber salido a jugar. Hizo lo mejor que pudo. Sin duda, él no es la razón por la que perdimos".