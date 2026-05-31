VIDEO| Celebraciones masivas en San Antonio tras la clasificación de los Spurs a la final de la NBA

En varios puntos de la ciudad de San Antonio, los fanáticos no paraban de celebrar el pase del equipo a las finales de la NBA por priimera vez desde 2014. ( FUENTE EXTERNA )

Los San Antonio Spurs sellaron este sábado su boleto a las Finales de la NBA tras derrotar 111-103 al Oklahoma City Thunder en un dramático séptimo partido, lo que provocó que miles de fanáticos inundaran las calles en una celebración que se extendió hasta la madrugada, según informaron medios locales.

El campeonato de la Conferencia Oeste, el primero que consigue la franquicia desde 2014, desató un carnaval con el sello único del estado de la estrella solitaria.

Entre bocinazos y fuegos artificiales, la nota pintoresca la pusieron varios fanáticos que se sumaron a los festejos montados a caballo ondeando banderas del equipo.

What a sight in downtown San Antonio.... a huge alien face hovers over the cars honking in celebration after the Spurs punch their ticket to the 2026 NBA Finals #nba #porvida #sanantonio #gospursgo (via threads) pic.twitter.com/2GeZSvWlNf — JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) May 31, 2026

Además, el cielo tejano se iluminó con un masivo espectáculo de drones que dibujó el rostro de un alienígena verde, en un claro homenaje al pívot francés, apodado deportivamente como "El Alien".

Il est 2 heures du matin a l´aéroport de San Antonio, et Wemby fait son retour en terre promise, sous les cris de la foule.



Beaucoup d´entre eux se sont ensuite mis à courir après le véhicule, donnant quelques sueurs froides aux policiers présents.



Impossible de vous dire... pic.twitter.com/THrjMZLgAe — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) May 31, 2026

Amanecieron en la espera

La algarabía no dio tregua ni con el reloj en contra. Cerca de las 2:00 de la mañana, el avión que transportaba al equipo aterrizó procedente de Oklahoma, e inició un recorrido escoltado por la policía donde los jugadores recibieron el calor de una multitud que no durmió.

Algunos fanáticos subieron a las redes sociales, videos en los que pudieron grabar a la gran estrella del conjunto, el centro francés Victor Wembanyama, mientras saludaba a los aficionados y era escoltado por la policía.

Somehow managed to go honking and catch Wemby as soon as the Spurs landed in SA pic.twitter.com/pZL7MqrKM8 — Maddy Skye (@MaddySkye) May 31, 2026

El furor comercial también se hizo sentir; las tiendas de artículos deportivos Academy Sports operaron en horario extendido de madrugada, registrando filas kilométricas de aficionados desesperados por adquirir la indumentaria oficial de campeones del Oeste.

Con la serie final definida ante los New York Knicks, San Antonio ya sueña en grande y calienta motores para lo que podría ser una fiesta histórica si logran levantar el trofeo Larry O'Brien.