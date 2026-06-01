Karl-Anthony Towns: "La moneda más valiosa en Nueva York, no es el dinero, es el respeto"

Karl-Anthony Towns promedia 16.9 puntos, 8.0 rebotes y 5.9 asistencias para los Knicks en estos playoffs ( ARCHIVO/ AFP )

Veintisiete años después de aquella dolorosa derrota en cinco partidos, los Knicks de Nueva York están de regreso en las Finales de la NBA para saldar una cuenta pendiente con la historia frente a su antiguo verdugo, los Spurs de San Antonio.

La esperada serie por el campeonato arranca este miércoles por la noche en territorio texano, donde el conjunto local contará con el beneficio de la ventaja de localía tras registrar una imponente campaña regular de 62 victorias.

La última vez que ambas franquicias chocaron en una instancia decisiva fue a mediados de diciembre, cuando Nueva York alzó la primera edición de la NBA Cup con un triunfo por 124-113 sobre San Antonio.

A pesar de ese valioso antecedente y de haber dividido honores en el resto de la temporada regular, las figuras del equipo restan importancia a los registros previos, asumiendo que las Finales representan un escenario completamente diferente.

Respeto y esperanza

"Las Finales las gana un equipo, y creo que ambos conjuntos somos distintos a lo que se vio en la NBA Cup", sentenció con madurez el pívot dominicano Karl-Anthony Towns.

El centro quisqueyano, quien creció en las cercanías de Nueva Jersey siendo un ferviente seguidor de los Knicks, asume este compromiso con el peso y el orgullo de quien juega por la identidad de toda una comunidad.

Para Towns, la oportunidad de devolverle la gloria a la franquicia por primera vez desde 1973 trasciende el beneficio económico que otorga el profesionalismo moderno.

"La moneda más valiosa que puedes ganar en Nueva York no es el dinero, es el respeto; y tener el respeto de los aficionados de la ciudad nos hace inmensamente ricos", reflexionó con profunda emoción el jugador dominicano sobre el impacto social de esta clasificación.

La tropa de la Gran Manzana llega a la última etapa tras pasearse con absoluta autoridad en los playoffs de la Conferencia Este, donde eliminaron de forma consecutiva y categórica a los Hawks de Atlanta, los 76ers de Filadelfia y los Cavaliers de Cleveland.

A pesar de arrastrar una inactividad competitiva desde el lunes pasado tras propinar una barrida a Cleveland, en el camerino neoyorquino no existe preocupación por la falta de ritmo de juego.