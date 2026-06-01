Li-Ning es el nuevo hogar de la marca Curry

La estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, anunció el lunes que firmó un acuerdo de patrocinio con la compañía china de ropa deportiva Li-Ning.

El contrato de Curry con Li-Ning es por 10 años, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN. Según los informes, el acuerdo también incluye planes para una línea completa de golf bajo el nombre de Curry.

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 1, 2026

Li-Ning ya cuenta con contratos de zapatillas exclusivas (signature deals) con varios otros nombres de alto perfil de la NBA, incluido el propio compañero de equipo de Curry en los Warriors, Jimmy Butler.

Relación previa y nuevas alianzas comerciales de Curry

También destaca el hecho de que firmó acuerdos de patrocinio con los miembros del Salón de la Fama Shaquille O'Neal y Dwyane Wade, habiendo firmado este último una extensión "de por vida" en 2018.

Curry, de 38 años, estaba patrocinado anteriormente por Under Armour. Ambas partes se separaron en noviembre después de 12 temporadas juntas; se esperaba que la extensión a largo plazo que firmó con la compañía en 2023 durara hasta su eventual retiro.

Tras dejar Under Armour, Curry comenzó a usar otras marcas de tenis durante los partidos, incluyendo Nike, Li-Ning y Anta.

Esta última, otra popular empresa de ropa deportiva con sede en China, es conocida por sus acuerdos de patrocinio con el dúo de los Mavericks de Dallas, Kyrie Irving y Klay Thompson, este último excompañero de Curry en los Warriors.

El contrato de Curry con los Warriors expira después de la próxima temporada, aunque es elegible para firmar una extensión con la franquicia este verano.