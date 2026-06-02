Mejoramiento Social conquista título del Torneo Interbarrial de Baloncesto de Miderec

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, premia al Mejoramiento Social, campeón del torneo Interbarrial de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

El combinado del Barrio Mejoramiento Social conquistó el título de campeón del Primer Torneo Interbarrial de Baloncesto 2026, que organizó el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), tras vencer este lunes 71-60 a la escuadra de El Brisal.

El encuentro final del torneo en el que participaron 150 clubes fue jugado en el Polideportivo del Club Mauricio Báez a casa llena.

El ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz hizo entrega del cheque de un millón de pesos al equipo campeón del Barrio Mejoramiento Social, y otros 250 mil por ganar la Zona del Distrito Nacional para llevarse en total RD$1,250,000 pesos, mientras que El Brisal recibió 250 mil por dominar la Zona de Santo Domingo Este.

Así como, Las Caobas con 250 mil pesos por ganar la Zona de Santo Domingo Oeste, al igual que El Batey en Santo Domingo Norte, Las Guáyiga por la Zona de Los Alcarrizos y Pedro Brand, y Monte Adentro que se impuso en la Zona de Guerra, Boca Chica y La Caleta.

El ministro Cruz estuvo acompañado del presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe; el profesor Federico Lalane José, y el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, principales inspiradores del evento.

Por el Mejoramiento Social los líderes ofensivos fueron Daniel Estrella con 23 puntos, Enmanuel De los Santos aportó 12 tantos y Ángel Reyes nueve.

Por los vencidos de El Brisal se destacaron Franklin Contreras con 21 unidades, Yadiel Báez 11 y Yeuri Matos coló siete.

La copa de campeón del Primer Torneo Interbarrial de Baloncesto 2026, el cual estuvo dedicado al licenciado Federico Lalane José, presidente de Fedombal y de la Súper Liga LNB, le fue entregada a los jugadores y cuerpo técnico del Barrio Mejoramiento Social por el ministro Cruz, Lalane José, Uribe y el viceministro Teruel, al concluir las acciones en el bajo techo mauriciano.

Primera mitad

La primera mitad favoreció al Barrrio Mejoramiento Social 44-35, con la ofensiva de Daniel Estrella, quien anotó 14 puntos y Ángel Reyes nueve.

Por El Brisal, Franklin Contreras marcó 12 tantos y Yadira Báez cinco.

Motivos del torneo

La iniciativa buscó el fortalecimiento y el desarrollo del baloncesto comunitario, promover la integración juvenil y servir de plataforma para la captación de nuevos talentos, en el marco de la política de apoyo al deporte impulsada por el presidente Luis Abinader Corona.

Conceptos, que el ministro Cruz destacó que el evento formó parte de la revolución deportiva que impulsa el Gobierno en los barrios del Gran Santo Domingo, con el remozamiento de más de 30 canchas deportivas para garantizar espacios adecuados y seguros para los jóvenes.