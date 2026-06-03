Los Knicks vuelven a la final y Towns quiere completar la misión

Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, dribla el balón contra los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del segundo partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Madison Square Garden el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( SARAH STIER/GETTY IMAGES/AFP )

Ya Karl-Anthony Towns sabe lo que es llegar a la última etapa de la campaña y perder, en su único año en la NCAA cuando sus Wildcats de Kentucky perdieron en la semifinal del Final Four de 2015 ante los Badgers de Wisconsin.

Las lágrimas de ese doloroso 4 de abril han quedado atrás, quizás la herida no, pero el momento de redimir otro sueño y en un escenario mayor llega para Towns a partir de hoy cuando comienza la final de la NBA frente a los Spurs de San Antonio.

El nativo de New Jersey busca convertirse en el segundo dominicano que levanta el trofeo Larry O’Brien, que se otorga al campeón de la NBA, un lujo que exhibe Al Horford tras coronarse con los Celtics en 2024.

Como en la universidad, Towns llega con rol de alto nivel a esta final, que, sin importar quién gane, dejará un octavo campeón diferente en las últimas finales disputadas en esta súper liga.

“Poder vivir este momento de la historia de los Knicks, ahora que estamos de vuelta aquí, en unas Finales, a las que Nueva York llevaba tanto tiempo esperando regresar, significa muchísimo”, dijo Towns a la agencia EFE.

En realidad es un momento histórico para estos Knicks sedientos de un campeonato y eso se muestra más allá de sus jugadores activos; Patrick Ewing, Latrell Sprewell, John Starks, entre otros, han asegurado sus asientos en esta postemporada de los Knickerbockers, que no ganan desde 1973.

División de la regular

Estos dos equipos mostraron sus respetos durante la regular con una división de triunfos: el 16 de diciembre, los Knicks se llevaron la victoria (124-113) y el 31 de diciembre, de visita en San Antonio, los Spurs le devolvieron la dosis (134-132).

El primero de los dos partidos significó el título de la NBA Cup para los Knicks con un Towns con 16 puntos y 11 rebotes pese a jugar con lesión de pantorrilla.

El dominicano registra 36 puntos y 18 rebotes en esos dos partidos. La final se verá en América Latina a través de Prime Video (streaming) y ABC, TV por cable.

Ansias de la corona

San Antonio celebró en 2014 por última vez. Victor Wembanyama, luego de derrotar al Thunder, aseguró que el trabajo no está completado, pues restan cuatro más.

“No hemos terminado nada todavía, tenemos que aterrizar y darnos cuenta de que aún no hemos hecho lo más difícil”, comentó a EFE, ayer.

Towns también tiene lo suyo sobre unos Knicks que cuentan 11 triunfos corridos en esta postemporada. “Sentimos que no estamos ni cerca de nuestro potencial”, dijo Towns al New York Post. “Eso es lo que lo hace emocionante. Todos tenemos expectativas”.

Ahora se trata de ganar lo real, el tesoro, el apetecido trofeo que han ganado tres equipos del Este en los anteriores siete campeonatos.

“¿No se ve genial cuando dice “Knicks campeones” en la camiseta?”, dijo Towns luego de que su equipo ganara el NBA Cup.

Calendario de la final Miércoles 3 8:30 p.m. Knicks vs. Spurs

Viernes 5 8:30 p.m. Knicks Vs. Spurs

Lunes 8 8:30 p.m. Spurs vs. Knicks

Miércoles 10 8:30 p.m. Spurs vs. Knicks

Sábado 13 8:30 p.m. Knicks vs. Spurs *

Martes 16 8:30 p.m. Spurs vs. Knicks *

Viernes 19 8:30 p.m. Knicks vs. Spurs *

* Si es necesario