Solo es un juego; pero Karl Towns hizo lo que nadie había logrado contra Víctor Wembanyama

Víctor Wembanyama, el francés de siete pies y no se sabe cuántas pulgadas más (supuestamente cuatro o cinco), es la principal historia de la NBA. Ya se le compara con los mejores que pasaron antes que él y se espera que estas Finales sea apenas la primera de muchas... Sin embargo, el que brilló en el primer juego fue un dominicano.

El triunfo de los New York Knicks por 105-95 sobre los San Antonio Spurs, en el inicio de las Finales de la NBA de 2026, tuvo uno de sus puntos centrales en el desempeño de Karl-Anthony Towns. El pívot dominicano no solo fue importante en ataque, sino que también ejecutó una de las defensas más efectivas vistas en esta postemporada contra Victor Wembanyama.

La defensa de Towns sobre Wembanyama

A diferencia de otras series, en las que varios equipos intentaron contener a Wembanyama con aleros físicos o defensores más móviles, los Knicks apostaron por una cobertura basada casi exclusivamente en sus hombres grandes: Towns y Mitchell Robinson.

La decisión funcionó. Bajo la marca principal de Towns, Wembanyama apenas encestó 2 de 13 tiros de campo. El francés terminó además con seis pérdidas de balón y 15 disparos fallados, sus cifras más altas en esos apartados durante la postemporada.

La defensa de Towns no se limitó a resistir físicamente. También logró mantenerse frente a Wembanyama sin cargarse de faltas, le cortó líneas de avance hacia el aro y lo obligó a operar con mayor frecuencia lejos de la pintura. Esa distancia redujo parte del impacto ofensivo del joven pívot de San Antonio, que tuvo más dificultades para recibir cómodo, atacar de frente o aprovechar su altura cerca del canasto.

Para Towns, históricamente señalado por altibajos defensivos, fue una actuación de peso.

El dilema táctico de San Antonio

La actuación de Towns también provocó problemas en la estructura defensiva de los Spurs. San Antonio suele preferir que Wembanyama actúe como una especie de líbero cerca de la línea de fondo, con libertad para proteger el aro, llegar a las ayudas y corregir errores de sus compañeros.

Ese plan se complicó porque Towns resultó ser un emparejamiento demasiado exigente para otros defensores. Cuando los Spurs intentaron cubrirlo con jugadores como Keldon Johnson o Luke Kornet, el pívot de los Knicks aprovechó su ventaja física, su capacidad para jugar de espaldas y su amenaza desde el perímetro. Eso obligó a San Antonio a utilizar a Wembanyama directamente sobre él más de lo previsto.

El problema para los Spurs fue doble. Si Wembanyama defendía a Towns, perdía libertad como protector secundario del aro. Si lo dejaban lejos de Towns, Nueva York encontraba ventajas claras en ataque.

La situación se agravó cuando Wembanyama fue a la banca. En esos minutos, Towns castigó la falta de protección interior. Atacó a Kornet con velocidad, generó contactos cerca del aro y también leyó bien las ayudas defensivas para encontrar a cortadores como Mikal Bridges y Landry Shamet.

Producción ofensiva y dominio en los rebotes

Towns cerró el partido con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, además de cuatro asistencias. Su aporte fue especialmente importante durante la remontada de Nueva York, que llegó a estar abajo por 14 puntos en el tercer cuarto.

En ese tramo, Towns anotó 10 puntos y capturó cuatro rebotes claves. Su capacidad para alternar el juego interior con el tiro exterior abrió espacios para los Knicks y obligó a los Spurs a ajustar constantemente sus coberturas.

Aunque Jalen Brunson fue el principal anotador del cierre con 30 puntos, el trabajo de Towns sostuvo buena parte del equilibrio del equipo y fue eficiente. Su defensa redujo el impacto de Wembanyama y su ofensiva mantuvo a San Antonio bajo presión durante los momentos de mayor tensión.

Es solo un juego pero los Knicks encontraron en Towns una respuesta física y táctica para enfrentar a Wembanyama. Si los Spurs quieren igualar la serie, deberán buscar la manera de liberar más a su principal figura, evitar que Towns controle el emparejamiento y recuperar el uso de Wembanyama como protector del aro sin quedar expuestos en la defensa individual.