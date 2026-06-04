NBA arresta y veta de por vida a aficionado por irrumpir en la cancha en primer juego de la final

Un aficionado es escoltado fuera de la cancha tras irrumpir en ella durante el primer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en San Antonio, Texas, EE. UU., el 3 de junio de 2026. ( EFE/EPA/ADAM DAVIS )

La NBA anunció sanciones severas luego del incidente protagonizado por un aficionado que irrumpió en la cancha durante el primer partido de las Finales para acercarse al francés Victor Wembanyama.

Según explicó el portavoz de la NBA, Tim Reynolds, el individuo fue arrestado y recibió una prohibición permanente para ingresar a cualquier recinto de la liga. Un segundo involucrado también fue sancionado de por vida por su participación en el incidente.

“El individuo que invadió la cancha durante el primer partido de las Finales fue arrestado y será vetado de por vida de todos los estadios de la NBA. Un segundo individuo también recibirá una prohibición de por vida por su participación en el incidente”, señaló Reynolds, según publica Yahoo Sports.

El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios anticipaban sanciones ejemplares considerando las estrictas normas de seguridad vigentes durante los eventos de la liga.

El Código de Conducta para Aficionados de la NBA establece sanciones inmediatas para quienes interrumpan el desarrollo de los partidos, incluyendo expulsión del recinto, prohibiciones permanentes y posibles consecuencias legales relacionadas con invasión de propiedad o alteración del orden.

Pese a la atención generada, Wembanyama admitió que su principal reacción fue la sorpresa.

“Nunca había estado en esa situación”, declaró el jugador tras el encuentro. “No supe cómo reaccionar. Me sorprendió muchísimo, casi tanto como aquella vez que un murciélago cruzó la cancha”.

Por su parte, el entrenador interino de los Spurs, Mitch Johnson, minimizó el episodio.

“No creo que haya sido un incidente grave. Creo que la seguridad lo sacó de allí. Creo que todos siguieron con la siguiente jugada”, expresó.

El incidente vuelve a colocar el foco sobre las medidas de seguridad en grandes eventos deportivos y sobre las consecuencias que enfrentan los aficionados que ingresan sin autorización al terreno de juego.