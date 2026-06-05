Karl Towns y los Knicks intentan golpear otra vez y Spurs cambiar la historia; 2do round esta noche

Karl-Anthony Towns, izquierda, marca a Victor Wembanyama en el primer juego de la final. ( EFE EPA ADAM DAVIS )

La sorpresa provocada por los Knicks sobre los Spurs en el primer partido de las finales de la NBA todavía retumba en San Antonio, donde las Espuelas apelan a la autorreflexión.

La noche de hoy (8:30 p.m.), ambos equipos volverán a verse las caras en el Frost Bank Center, hogar de San Antonio, en busca de una victoria clave en una serie que ya comenzó a inclinar sus tendencias históricas.

Los equipos que ganan el primer partido de las finales terminan conquistando la serie el 69.6 % de las veces (55-24). El porcentaje disminuye, aunque sigue siendo significativo, cuando se trata de visitantes: los equipos que ganan el Juego 1 en ruta terminan campeones en el 42.1 % de los casos (8-11).

Los Spurs buscan recomponerse y el francés Victor Wembanyama continúa siendo la pieza principal sobre la que gira buena parte de la ofensiva -y también la defensa- del conjunto tejano.

El legendario Gregg Popovich, experto en estas instancias, emitió una evaluación directa sobre el desempeño del francés, la gran referencia del conjunto.

"No he hablado con él todavía (Popovich), pero sí me mandó un mensaje", contó Wembanyama durante el día de medios previo al segundo partido de las finales NBA, reportó EFE.

"Básicamente dijo que jugué mal y que soy mejor que eso".

Ahora tendrá que demostrarlo ante unos Knicks conscientes de que contener a Wembanyama sigue siendo una de las claves de la serie.

Towns y su llamado defensivo

El dominicano-estadounidense reconoció la singularidad de un jugador como Wembanyama, a quien describió como un talento extraordinario en ambos lados de la cancha.

Karl-Anthony Towns lo comprobó personalmente al defender al espigado jugador francés.

"Solo intentamos ponérselo difícil. Es un jugador increíble, único en esta NBA, como casi no se ha visto en la historia de la liga, y solo tratas de hacer que todo le resulte lo más complicado posible".

Towns firmó un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes en la victoria 105-95 de Nueva York en el primer partido de esta serie al mejor de siete.

Y precisamente eso hizo Nueva York: complicarle las cosas a "Wemby"... y a San Antonio en general.

El europeo terminó con 26 puntos, aunque 11 de ellos llegaron en el último cuarto.

"Tenemos que seguir jugando de esta manera defensivamente. Así ganaremos el partido", dijo Towns, según reportó el New York Post.

"Nuestro ataque siempre se recuperará. Lo hizo en el primer partido en Cleveland. Estaremos bien".

Y si de defensa se trata, la NBA destaca que los Knicks han limitado a los Spurs a su menor producción ofensiva tanto en playoffs como en temporada. Eso incluye el partido del 1 de marzo, cuando Nueva York dejó a San Antonio en apenas 89 puntos.

Towns, con su madre en mente Las palabras de Towns también ayudaron a explicar la remontada de su equipo tras una desventaja de 14 puntos. "No sé qué fue. Pero sentí una calma y una paz que, no sé, debían venir de la mujer allá arriba", dijo en una entrevista sobre la cancha tras el partido, según publicó el New York Post. Se refería a su fallecida madre, Jacqueline Cruz-Towns, quien murió en abril de 2020. "En cierto modo, sentí que la veía en las gradas", añadió. Towns, quien anotó 10 puntos -incluyendo dos triples- durante la remontada de Nueva York. El del miércoles fue el segundo año consecutivo en que un equipo supera una desventaja de 14 o más puntos en la segunda mitad para ganar el primer partido de las finales. El año pasado, los Pacers remontaron 15 puntos en el último cuarto para derrotar al Thunder.