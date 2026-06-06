Los Knicks ponen frente al abismo a los Spurs de un Wembanyama que se culpa de la derrota

El delantero de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, reacciona tras una pérdida de balón durante el segundo partido de la final de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en San Antonio, Texas, EE.UU., 05 de junio de 2026. ( EFE/EPA/ADAM DAVIS )

Los New York Knicks lograron este viernes un agónico triunfo 105-104 en la cancha de los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 2-0 en el global de las Finales de la NBA, a sólo dos triunfos de su primer título desde 1973.

La superestrella local Victor Wembanyama falló un tiro casi sobre la bocina que zanjó el triunfo de los Knicks, que tienen todo a su favor en las primeras Finales que disputan este siglo.

Los neoyorquinos hospedarán ante su público del Madison Square Garden el tercer duelo de la serie el lunes, con la anunciada presencia del presidente Donald Trump, y el cuarto del miércoles.

"Dejé escapar ese partido. Lo eché a perder." Victor Wembanyama Jugador de los Spurs “

Los Spurs necesitan una hazaña nunca vista en la NBA ya que ningún equipo ha ganado unas Finales después de perder los dos primeros partidos como local.

El equipo de Wembanyama, máximo anotador del partido con 29 puntos y 9 rebotes, está contra la pared en una eliminatoria en la que partía como favorito después de destronar al campeón Oklahoma City Thunder en una extenuante final de la Conferencia Oeste de siete partidos.

Wembanyama tuvo una primera mitad muy discreta siendo superado por Karl-Antony Towns y lanzando solo cuatro veces. En la segunda parte despertó anotando 22 puntos pero en los segundos finales cometió una fatídica pérdida de balón y desperdició la última posesión fallando un tiro de media distancia.

"Dejé escapar ese partido. Lo eché a perder", dijo un autocrítico Wembanyama, el jugador que ha devuelto a San Antonio a las Finales en los primeros playoffs de su carrera.

"No jugamos bien como equipo y necesitábamos ganar ese juego. Ese juego era nuestro", lamentó.

"Necesito tener más calma, más control sobre el juego", agregó el francés, quien en la pasada serie pasó por encima del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, doble MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

"No puedes estar satisfecho"

Los Knicks de Towns (21 puntos) y Jalen Brunson (20), con casi una semana más de descanso antes de las Finales, siguen mostrándose como una máquina perfectamente engrasada.

Hasta 13 victorias consecutivas encadenan los neoyorquinos, una racha que sólo habían alcanzado antes en playoffs los Golden State Warriors de 2017, que sumaron 15 seguidas.

Con su triunfo del viernes, los Knicks son el tercer equipo en la historia en ganar los dos primeros partidos de una final como visitantes, después de los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en 1995, ambos ganadores del anillo.

"Nuestra mentalidad era que estábamos 0-0, no que estábamos arriba 1-0", dijo Brunson. "Incluso con cómo va ahora la serie, en el próximo partido la mentalidad tiene que volver a ser 0-0. No puedes estar cómodo. No puedes estar satisfecho con nada. Solo hay que seguir avanzando".

"Estar 2-0 arriba es un testimonio de que los entrenadores nos dieron un gran plan de juego y de que mis compañeros lo ejecutaron a la perfección", manifestó a su lado Towns.

Errores de Wemby

En un Frost Bank Center plagado de aficionados de los Knicks, los Spurs estuvieron a punto de evitar el desastre en una espectacular remontada después de haber perdido el mando del juego antes del descanso.

Los Knicks, que en el primer partido remontaron 14 puntos en contra, esta vez levantaron una desventaja de 12 puntos que los Spurs construyeron gracias a la reacción de De'Aaron Fox.

El base All Star, que viene rindiendo a un nivel muy bajo lastrado por un esguince de tobillo, terminó con 20 puntos.

Jalen Brunson, héroe del primer triunfo el miércoles, anotó 8 de los primeros 13 puntos de su equipo antes de ceder la iniciativa a Towns y a tiradores como Mikal Bridges, demoledor con 20 puntos y 4 triples.

Un triple de Towns puso por delante a los Knicks al borde del descando levantando de sus asientos a sus numerosos seguidores, incluidos los incondicionales Ben Stiller y Timothee Chalamet.

Los visitantes se distanciaron 97-83 a falta de seis minutos para el final cuando Fox, Dylan Harper y Wembanyama lideraron una remontada que devolvió la ilusión al público local, destrozada después por dos errores fatídicos de su ídolo francés.

Wemby cometió primero una pérdida de balón, con un precipitado pase a la espalda de Stephon Castle en un contragolpe, con el juego empatado a 9,5 segundos del final.

Brunson le dio otra oportunidad a San Antonio al fallar uno de sus dos tiros libres posteriores pero Wembanyama, en la última posesión, se jugó un tiro de media distancia frente al pívot Mitchell Robinson que rebotó en el aro antes de que sonara la bocina entre el shock de los seguidores texanos.