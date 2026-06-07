Yeison Colomé vuelve a decidir con triple para Cañeros

Yeison Colomé en acción ante Reales de La Vega ( FUENTE EXTERNA )

Por segundo partido seguido, Yeison Colomé encestó un dramático triple para darle el triunfo a los Cañeros del Este, esta vez 83-80 sobre los Reales de La Vega, en encuentro disputado en el polideportivo Eleoncio Mercedes, correspondiente a la fase de eliminación de la LNB.

Luego de un saque desde media cancha, con 25 segundos por jugar del último cuarto, Colomé consumió gran parte de la posesión antes de ejecutar su disparo desde el tope del arco. Posteriormente, Eusebio Suero le robó el balón a Malachi Richardson para asegurar la segunda victoria consecutiva de los romanenses en esta etapa eliminatoria.

Por los Cañeros, que ascienden al tercer lugar de la tabla con récord de 11-9, Colomé culminó con 19 puntos, 16 de ellos en la segunda mitad. Además aportó ocho asistencias. Raymond Bastardo y Suero añadieron 13 unidades por cabeza y Lazar Lugic finalizó con 11 tantos y ocho rebotes.

Por los Reales, que ponen su marca en 10-10, Bryce Báez, viniendo desde el banco, anotó 24 puntos y seis rebotes; Ramón Galloway añadió 14 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias, y Víctor Martínez cerró con 13 unidades, ocho tableros y ocho repartos.

Los Cañeros marcaron el ritmo desde el salto inicial con una corrida de 23-2 en los primeros cinco minutos, liderada por 11 puntos de Lugic. No obstante, los Reales reaccionaron en la recta final del período y lograron reducir la diferencia para cerrar el primer cuarto abajo por 12 (28-16).

En el segundo cuarto, los veganos continuaron ajustando su juego para meterse en pelea, apelando más a su banca. Un canasto de Richardson los acercó de 7 (45-38) con 2:36 por jugar, y con un triple de Anphernee Acevedo redujeron la diferencia a solo cuatro puntos (45-41) cuando restaban 55 segundos. La reacción permitió que los visitantes se fueran al descanso con una desventaja de 6 (48-42).

Los parciales finalizaron 28-16, 20-26, 16-20 y 19-18 a favor de los Cañeros.

Jornada del martes

Solo habrá un encuentro este martes en la fase de eliminación de La Súper Liga de la LNB. Los Titanes del Sur recibirán a los Héroes de Moca, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo de San Cristóbal.