Gigantes y Metros logran victorias en la continuación de la fase de eliminación de la LNB

Luismal Ferreiras donquea el balón en el partido de fase de eliminación entre los Titanes del Sur y los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes Basketball Club ejecutaron una espléndida gestión defensiva para alzarse con la victoria 103 por 68 sobre los Titanes del Sur en partido de la fase de eliminación de la LNB celebrado este domingo en el techado Mario Ortega.

Además, los Gigantes contaron con un gran trabajo ofensivo de cuatro de sus estelares, los cuales terminaron con cifras dobles en puntos.

Con el triunfo, el equipo francomacorisano mejoró su récord a 15-5, mientras que los Titanes se colocan con 8-12.

Con una demoledora ofensiva 35-17 en el segundo cuarto, y ventaja que llegó a ser de 34 puntos en el tercer período, los Gigantes dieron una gran exhibición de poderío ante el selectivo del Sur.

Los parciales quedaron 23-20, 35-17, 32-11 y 13-20, a favor de los Gigantes, que contaron la actuación de Luismal Ferreiras, con 20 puntos y 14 rebotes; Charles Brown Jr agregó 21 tantos; Francis Fitzgerald aportó 18 unidades, y Miguel Miranda terminó con 16 unidades.

Por los Titanes, Isaiah Rivera anotó 19 puntos, seguido por Richard Bautista, con 13 tantos, y Romeao Ferguson, con 10 unidades.

Los "Jordan" dieron a Metros el triunfo sobre Héroes

Jordan Gerónimo y Jordan Hall encestaron 20 puntos cada uno y los Metros de Santiago superaron 92-86 a los Héroes de Moca, en un partido celebrado en el polideportivo Moca 85.

Gerónimo tiró de 13-9 de campo, capturó seis rebotes y repartió cuatro asistencias para los Metros, que colocaron su récord en 15-5 y se mantienen en la cima del standing.

Hall aportó seis asistencias, cuatro tableros y cuatro robos, mientras que Anthony Fairley se fue con 13 unidades, ocho rebotes y tres asistencias. Jhery Matos agregó 11 tantos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Por los Héroes, Kevin Obanor logró 20 puntos con 11 rebotes, Eloy Vargas tuvo 18 en anotación con 10 capturas, Kam´ron Blue añadió 17 tantos y Caleb Huffman 10.

Los Metros elevaron su intensidad ofensiva el último cuarto, en el cual se distanciaron por 10 (80-70) tras una bandeja de Hall, con la asistencia de Gerónimo, y luego un tiro libre de Cracknell con 6:05 en el reloj. En ese momento dominaban 16-6 el parcial.

La defensa de los Héroes apretó, lo que les permitió acercarse 79-81 con 3:56, momento en el que Obanor completaba un rally 5-0 con dos tiradas libres. La recuperación de los Metros llegó al poco tiempo y con otra bandeja de Hall con 1:55 tomaron ventaja de 87-79.

Los locales se acercaron por tres (86-89) con 22 segundos y luego tuvieron la oportunidad de empatar, pero con siete segundos un pase de Obanor intentando conectar con Yerri Flores, se fue por los laterales. Adris De León sentenció desde la línea de libres a 4.7 segundos del final.

Los Héroes continuaron al frente por siete temprano en el tercer cuarto, pero los Metros poco a poco reaccionaron hasta que tomaron ventaja 66-64 con 35 segundos por jugar, luego de una canasta de Gerónimo cerca del aro. Así finalizó la pizarra tras 30 minutos de acción.

Los parciales concluyeron 19-23, 19-22, 26-19 y 28-22 a favor de los dirigidos por Melvyn López.

Partido del martes

La fase de eliminación de la Súper Liga LNB continúa este martes. Los Titanes del Sur recibirán a los Héroes de Moca, a las 8:00 de la noche, en el Polideportivo de San Cristóbal.