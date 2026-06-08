Halcones vuelan alto; Constituyentes, Trenes y Leñeros triunfan en la Liga Nacional de Desarrollo

Los Trenes vencieron a los Espadachines en el partido disputado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes. ( FUENTE EXTERNA )

Ariel Erazo encestó 21 puntos y ayudó a los Halcones de Santo Domingo (2-0) a levantar vuelo hacia una victoria 99-56 sobre los Caminantes de Los Alcarrizos, en la quinta fecha de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-22.

Halcones lideran la tabla del Grupo Sur y su rival quedó con 0-2.

El conjunto dirigido por Javier de Jesús consiguió una ventaja máxima de 48 puntos en un claro dominio sobre un rival que nunca estuvo delante en el marcador.

Erazo también robó cuatro balones; Rubén de Jesús agregó 18 puntos y 10 rebotes, mientras Alexander Perdomo terminó con 11 tantos.

Por los Caminantes, dirigidos por Luis Santiago, Miguel López y Luis Mateo anotaron 10 puntos cada uno.

La LND cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), dirigido por Wellington Arnaud, y es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto, presidida por Rafael Uribe.

Constituyentes 78-75 Caoba

Los Constituyentes de San Cristóbal sacaron la mejor parte como visitantes al imponerse 78-75 sobre Caoba City, guiados por los 24 puntos de Manuel Laureano.

Los sureños (2-0), dirigidos por Anderson Cabreja, cerraron el tercer cuarto con ventaja de ocho puntos (63-55), pero restando cinco minutos del último período, Caoba (0-2) redujo la diferencia a dos (71-69).

Constituyentes y Halcones lideran el Sur.

Aun así, los Constituyentes prevalecieron en los minutos finales del encuentro celebrado en el Polideportivo Las Caobas.

Por San Cristóbal, Alfredo Peralta anotó 14 puntos y Maicol Disla terminó con 10 tantos y nueve rebotes.

Por Caoba, conducido por Marcos Estévez, Ángel de la Cruz anotó 20 puntos; Robinson Rosario logró un doble-doble de 16 puntos y 15 rebotes, mientras Jagueni Agüero registró otro de 10 puntos y 11 capturas.

Trenes 92-85 Espadachines

Los Trenes del Este defendieron su localía al derrotar 92-85 a los Espadachines de Villa Consuelo, en el partido celebrado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes, de La Romana.

Cristopher Melenciano anotó 21 puntos y capturó siete rebotes para liderar el ataque del conjunto orientado por Ramón Ruiz. Dayson Altagracia agregó 17 puntos y seis asistencias; Jhose Guerrero aportó 15 tantos y siete asistencias, mientras Alexander Puello sumó 11 puntos y cinco asistencias.

Trenes (2-1) lidera el Grupo Este junto a Leñeros (2-1).

Por Villa Consuelo, Francis Gómez registró 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias; Ernesto Híchez añadió 21 puntos y cuatro asistencias; Julio Cruz terminó con 18 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y seis robos, mientras Braily Fernández aportó 14 tantos.

Espadachines (1-2) intentó una remontada después de llegar a estar debajo por 19 puntos (29-10).

Al cierre del tercer cuarto perdía por seis (63-57) y luego se acercó a tres unidades restando cinco minutos (70-67).

Sin embargo, los campeones defensores frenaron el impulso rival para asegurar la victoria.

Leñeros 92-75 Cocolos Los Leñeros de Los Mina mostraron su poderío ofensivo en la segunda mitad para imponerse 92-75 sobre los Cocolos de San Pedro de Macorís. Gabriel Cambria encabezó el ataque con 24 puntos para colocar a Los Mina con marca de 2-1, compartiendo ahora el liderato del Grupo Este junto a los Trenes del Este. Luis Matos y Ángel Rodríguez agregaron 13 puntos cada uno. Rodríguez también capturó ocho rebotes para los Leñeros, dirigidos por Roger Mercedes. Príncipe Escalante aportó 11 puntos y seis rebotes, mientras Joshua Báez terminó con nueve puntos, cuatro robos y 13 asistencias. Por Cocolos (1-2), conducidos por Rubén Abreu, Mariano Mateo anotó 20 puntos; Yedwin Barry agregó 13 y Claudio Caraballo terminó con 11 puntos y 16 rebotes, incluidos 10 ofensivos. Cocolos ganó la primera mitad 47-42, en un encuentro celebrado en el Club Mauricio Báez. Sin embargo, los Leñeros reaccionaron en el tercer cuarto al imponerse 25-16 y mantuvieron el control hasta el final, dominando la segunda mitad 50-28.