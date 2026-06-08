New York vive la locura de las Finales de la NBA: Cierres de calles y fiestas de fanáticos para hoy

Se instala una valla de seguridad en las afueras del Madison Square Garden antes del Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, el 8 de junio de 2026, en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y el Servicio Secreto cancelaron una fiesta de visualización de las Finales de la NBA cerca del Madison Square Garden, mientras que se aconsejó a los aficionados llegar al menos dos horas antes del partido del lunes debido al aumento de las medidas de seguridad por la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( ADAM GRAY/GETTY IMAGES/AFP )

El Madison Square Garden se transformará este lunes en un auténtico búnker político y deportivo para el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) canceló la tradicional fiesta de visualización masiva (watch party) que se celebra en las afueras del recinto debido al drástico despliegue de seguridad exigido por la asistencia confirmada del presidente Donald Trump, un reconocido seguidor del equipo neoyorquino que presenciará las primeras finales en la Gran Manzana desde 1999.

Ante este escenario, la gerencia de los Knicks emitió una advertencia urgente a los miles de fanáticos que tienen boletos para el encuentro. La franquicia instó formalmente a los asistentes a presentarse en las puertas del pabellón con al menos dos horas de anticipación y a portar la menor cantidad posible de pertenencias.

El objetivo de la directiva es agilizar las minuciosas revisiones de los controles especiales de acceso instalados por el Servicio Secreto.

Otros 'Watch Parties'

Para compensar el desalojo de los hinchas de los alrededores del estadio, la alcaldía de Nueva York reaccionó habilitando sedes alternativas. El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de Bryant Park como un punto de transmisión gratuito con capacidad para 5,000 personas mediante registro previo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/watchparties-10ee5eeb.jpg Los puntos que la alcaldía de Nueva York habilitó para que los fanáticos vean el partido en pantalla gigante. (FUENTE EXTERNA)

Esta ubicación se suma a los eventos organizados en Wollman Rink (Central Park) y el Brooklyn Bowl, los cuales agotaron todas sus entradas disponibles la misma tarde del domingo debido al furor de la fanaticada.

Pese a la frustración generada entre los seguidores locales por la suspensión del evento callejero de este lunes, las autoridades del NYPD llevaron tranquilidad a la ciudad al asegurar que la medida es transitoria.

El cuerpo policial ratificó que el masivo despliegue logístico y las restricciones en los alrededores del Madison Square Garden se levantarán inmediatamente concluya la jornada, garantizando el regreso de la emblemática watch party exterior para el Juego 4 de las Finales de la NBA.

El blindaje físico de la legendaria arena neoyorquina incluye la colocación de pesadas cercas anti-escalada, barreras diseñadas para impedir el paso de vehículos a gran velocidad e infraestructura especializada en el control de multitudes.

De igual forma, el NYPD ejecutará cierres temporales de calles en los momentos exactos en que la comitiva del presidente Trump arribe y abandone el estadio, afectando de manera directa el flujo habitual del corazón de Manhattan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/screenshot-2026-06-08-153104-196f56f5.jpg Perímetro de calles y avenidas cerradas alrededor del Madison Square Garden para la noche de este lunes. (FUENTE EXTERNA)

El riguroso perímetro de seguridad quedará establecido formalmente desde la calle 30 Oeste hasta la calle 35 Oeste, cubriendo el tramo comprendido entre la Sexta y la Octava Avenida. A partir de las 4:00 p. m., el tráfico vehicular y el tránsito peatonal general por la Séptima y Octava Avenida quedarán completamente suspendidos.

Las autoridades enfatizaron que nadie podrá ingresar al área restringida si no cuenta con boletos del partido, pasajes de tren vigentes, credenciales autorizadas o justificación comercial demostrable.

Las fuerzas de seguridad informaron que todas las personas autorizadas a cruzar el cerco policial serán sometidas a revisiones de detectores de metales y cacheos.

El flujo peatonal permitido hacia el interior del perímetro se canalizará exclusivamente a través de cinco puntos de acceso específicos distribuidos estratégicamente entre las avenidas Sexta, Séptima y Octava. Esto evitará embotellamientos en los accesos antes del silbatazo inicial.