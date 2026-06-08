Alerta de seguridad por Trump cancela 'watch party' para fanáticos en las afueras del MSG

Aficionados de los New York Knicks animan durante un watch party en el Madison Square Garden para el Juego 2 de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs, el 5 de junio de 2026, en la ciudad de Nueva York. ( ANGELINA KATSANIS/ AFP )

Los New York Knicks recibirán la noche de este lunes a los San Antonio Spurs para disputar el tercer partido de las Finales de la NBA. La expectativa en la ciudad de Nueva York es máxima, no solo por el plano competitivo, sino por el drástico cambio de planes logísticos que afectará de manera directa a los miles de fanáticos que no lograron conseguir una entrada para el Madison Square Garden.

Los boletos para presenciar el encuentro han alcanzado precios exorbitantes. Ante esta realidad, una multitud de aficionados planeaba congregarse en las inmediaciones del estadio para disfrutar de una fiesta de visualización pública (watch party), buscando replicar la intensa atmósfera del interior sin tener que pagar los elevados costos de las taquillas.

Sin embargo, los organizadores anunciaron la cancelación sorpresiva del evento al aire libre debido a crecientes preocupaciones de seguridad. El motivo principal del despliegue preventivo responde a la posible asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al partido de esta noche, lo que obligó a modificar las actividades en los perímetros de la arena.

La franquicia de los Knicks emitió un comunicado oficial para notificar al público sobre la implementación de estrictas medidas de control perimetral. En la nota, el equipo instó formalmente a los asistentes a presentarse al Madison Square Garden con al menos dos horas de antelación, advirtiendo que las revisiones en los accesos serán minuciosas y lentas.

Versiones diferentes

La suspensión de la fiesta callejera generó indignación entre la fanaticada de Nueva York y provocó un cruce de versiones encontradas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó en un comunicado que la decisión final recayó sobre el Servicio Secreto debido a la logística de protección presidencial, desligándose de la impopular medida que dejó fuera a los hinchas locales.

Por el contrario, un portavoz del Madison Square Garden contradijo la versión policial al asegurar que la cancelación no tuvo relación con la visita de Trump.

Según la administración del recinto, la alcaldía de la ciudad fue la entidad que negó los permisos correspondientes para la concentración masiva en la vía pública, desatando una evidente contradicción institucional.

De confirmarse la presencia del mandatario estadounidense en el partido, el encuentro marcará un hito sin precedentes, al ser la primera vez en la historia que un presidente en funciones asiste a unas Finales de la NBA. En el plano puramente deportivo, los Knicks llegan cómodos con una ventaja de 2-0 tras barrer a los Spurs en San Antonio, quedando a un paso de coronarse campeones si logran asegurar los partidos en casa.