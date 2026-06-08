Towns evade pregunta sobre Trump en las Finales: "los fanáticos se ganaron el derecho de estar aquí"

Karl-Anthony Towns conversa con la prensa al final de un partido de las Finales de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Como todo buen dominicano, Karl-Anthony Towns evitó "caer en un gancho"

Luego de las primeras prácticas de los Knicks de Nueva York a su regreso al Madison Square Garden este domingo, Ante una pregunta periodística sobré qué le parecía que Donald Trump fuera el primer presidente que asistiría a un partido de las Finales de la NBA, Towns se centró en que los fanáticos son la gran motivación del equipo.

"Tenemos que darlo todo por nuestros aficionados. Los fans se han ganado el derecho y merecen el derecho de ver baloncesto de finales aquí en el Madison Square Garden", dijo Towns a los medios previo al tercer encuentro este lunes, en unas Finales en la que los Knicks dominan 2-0 contra los San Antonio Spurs.

Towns puso a los fanáticos por encima de cualquier controversia y señaló a los Knicks como los grandes protagonistas de las Finales de la mítica arena neuyorquina.

"Siendo este el primer partido en mucho tiempo en el que ven baloncesto de finales, depende de nosotros salir con todo, darles algo por lo que animar, algo por lo que ponerse a gritar y también algo en lo que creer", añadió.

Va para el MSG

El 4 de junio, el presidente Trump reveló que el propientario de los Knicks, James Dolan, le invitó de manera personal al tecer partido de la serie en Nueva York.

Ese mismo día, Trump dijo en una rueda prensa que "he sido un fanático de los Kincks durante mucho tiempo", lo cual de inmediato lo vinculó con la posibilidad de que fuea al Madison Square Garden.

Al final del partido 2 de las Finales, en el que Nueva York derrotó a domicilio a San Antonio con pizarra de 105-104, el destacado presentador y analista de la cadena ESPN, Steven A. Smith, dijo frente a las cámaras antes de despedir una reporte desde la cancha del Frost Bank: "Por favor presidente Trump, no asista al Madison. Si fuera Barack Obama, también diría lo mismo".

Los Knicks han regresado a las finales por primera vez desde 1999 y no ganan el anillo desde 1973, pero saborean la gloria tras ganar los dos primeros partidos de la serie frente a los Spurs.

"Hablé de la palabra 'esperanza'. La esperanza ha vuelto a la ciudad. Hemos revitalizado esa palabra. Pero la palabra 'éxito' no se ha visto en esta ciudad desde hace mucho tiempo. Así que tenemos que seguir luchando para que esa palabra vuelva a hacerse realidad", aseguró Towns.

"Espero que nuestros aficionados salgan y hagan lo que hacen en cada partido, que es venir y apoyarnos al máximo nivel. Estoy muy ilusionado por jugar. Siempre es genial cuando puedes jugar al baloncesto en su máximo nivel", insistió Towns pese a que las entradas más baratas se venden por más de 6.000 dólares para el juego 3.