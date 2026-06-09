VIDEO | En medio de desórdenes, fanáticos de los Knicks destrozan una camiseta de Wemby

Un fanático de los Knicks golpea a un aficionado de los Spurs en las afueras de Madison Square Garden tras el juego 3 de las finales de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

La violencia y el caos se apoderaron de las calles del centro de Manhattan tras la ajustada derrota de los Knicks de Nueva York en el Juego 3 de las Finales de la NBA.

Decenas de aficionados enfurecidos rodearon a un fanático de los Spurs de San Antonio en plena vía pública, despojándolo a la fuerza de su camiseta del jugador estrella Victor Wembanyama para reducirla a trozos, en medio de burlas y aplausos de la multitud congregada en la zona.

KNICKS FANS TEAR APART WEMBY JERSEY pic.twitter.com/1k8pBQSudc — NICHE TO NOTABLE (@NICHETONOTABLE) June 7, 2026

El epicentro de los disturbios se concentró en los alrededores de Bryant Park, donde la Policía de Nueva York (NYPD) tuvo que desplegar un amplio contingente para controlar a una masa humana de más de 7,000 personas.

El evento, organizado como una fiesta comunitaria para presenciar la transmisión del partido en pantallas gigantes, degeneró rápidamente en un enfrentamiento campal cuando grupos de seguidores exaltados se tornaron violentos ante el resultado adverso del equipo neoyorquino.

Knicks fans are ripping Wemby´s jersey after the Game 3 loss. pic.twitter.com/rWt0gxn2Fp — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Las autoridades confirmaron el arresto de 21 personas, de las cuales ocho fueron procesadas formalmente bajo cargos graves que incluyen agresión a la autoridad, posesión ilegal de armas, amenazas y obstrucción de la administración gubernamental.

Los disturbios dejaron un saldo de cinco agentes policiales heridos en el cumplimiento de su deber, mientras que los restantes 13 detenidos recibieron citaciones directas para comparecer próximamente ante un tribunal penal de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial del NYPD, la muchedumbre "tomó por completo el control" de la neurálgica calle 42, negándose de forma reiterada a desalojar las vías de tránsito. El bloqueo generó un colapso vehicular masivo en los alrededores del parque y propició conductas calificadas por los altos mandos civiles como "increíblemente imprudentes", poniendo en serio peligro la integridad de los peatones y de los propios uniformados.

Knicks Fans Riot in NYC After Game 3 Loss



After the Spurs beat the Knicks in Game 3, rowdy fans at the Bryant Park watch party tore a Victor Wembanyama jersey to shreds, trashed the area, climbed poles/cars, threw objects, and clashed with police.



Game 2 (win): 17 arrested + 1... pic.twitter.com/RRvBDcadBZ — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) June 9, 2026

Destrozos y violecia

Testigos y videos de seguridad documentaron cómo los manifestantes destrozaron el mobiliario urbano, arrancando señales de paradas de autobuses y árboles jóvenes del suelo para usarlos como proyectiles.

La agresividad escaló cuando parte de la multitud comenzó a lanzar botellas de vidrio contra las patrullas y subió a andamios, postes de luz y camiones policiales, provocando daños materiales de alta consideración en las propiedades estatales y comerciales de la periferia.

La tensión en las redes sociales aumentó tras la difusión de metrajes grabados por el popular creador de contenido Kanel Joseph en la plataforma Kick, donde se evidencia el grado de vulnerabilidad de los fanáticos rivales.

Las imágenes muestran a grupos de hombres acorralando a seguidores de los Spurs aislados, quienes no pudieron defenderse mientras les desgarbaban las indumentarias deportivas del equipo texano al grito unísono de "¡Quítatela!, ¡Quítatela!".

La jornada ya se perfilaba compleja luego de que se cancelara a última hora otra concentración masiva pautada frente al Madison Square Garden, motivada por un estricto protocolo de seguridad ante la asistencia confirmada del presidente Donald Trump. La atención de las autoridades se vuelca ahora hacia el Juego 4 de este miércoles a las 8:30 de la noche, una cita histórica que marca la primera aparición de la franquicia de los Knicks en unas Finales de la NBA desde el año 1999.