San Sebastián gana y provoca triple empate en el Grupo Norte de la Liga Nacional de Desarrollo

Navegantes de Puerto Plata consiguieron su primera victoria al vencer a Fénix de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Club San Sebastián de Moca derrotó al Club Domingo Paulino (CDP) y aprovechó la derrota de Fénix de Santiago para provocar un triple empate en el Grupo Norte de la Liga Nacional de Desarrollo (LND) sub-22, con los tres equipos exhibiendo marca de 2-1 tras la sexta jornada.

San Sebastián se impuso 87-82 (24-18, 23-24, 15-21, 25-19) al CDP, que habría quedado solo en el liderato de la zona de haber conseguido la victoria. El encuentro se disputó en el Polideportivo de Moca.

Los mocanos, dirigidos por Jairo Arias, aprovecharon varios errores ofensivos de los visitantes en los dos últimos minutos de un partido muy cerrado, que se convirtió en el octavo de los primeros 24 encuentros decidido por una diferencia de entre uno y cinco puntos.

Dominic García lideró a los ganadores con 19 puntos, seguido por Darling Martínez con 15, Jhon Estrella con 14, Wisin Peralta con 11 puntos y 10 rebotes, y Frandy Jiménez con 10 unidades.

Por el CDP, dirigido por Yoel Acevedo, Mayinson Aguilera anotó 26 puntos, Starlyn Minaya agregó 15 puntos, nueve rebotes y cinco robos, Christopher Santos terminó con 13 y Lewis Pantaleón aportó 10 puntos y ocho rebotes.

Navegantes 89-Fénix 86

Félix Manuel Payamps registró un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes, además de cuatro asistencias y tres robos, para conducir a los Navegantes de Puerto Plata a su primera victoria del torneo al derrotar 89-86 (24-20, 15-17, 22-21, 28-28) a Fénix de Santiago en el Club Sameji.

El encuentro se mantuvo cerrado durante toda la noche, con cinco empates y ocho cambios de liderato.

Con 42 segundos por jugar, Raúl Torres empató el marcador 84-84 para Fénix (2-1). Sin embargo, Payamps respondió con cinco puntos consecutivos, incluyendo una penetración y tres tiros libres en cuatro intentos, para sellar la victoria.

Samuel Alexander Palvetus aportó 21 puntos y Rikelvi Rivera añadió 13 para los Navegantes (1-2), dirigidos por Junior García.

Por Fénix, orientado por Israel Pizarro, Torres anotó 23 puntos e Ian Rodríguez agregó 14.

Tornados 99-Astros 98

Johan Camilo encestó una bandeja cuando restaban apenas seis segundos y los Tornados de San Francisco de Macorís consiguieron su primera victoria de la temporada al derrotar 99-98 (32-26, 22-21, 24-27, 21-24) a los Astros de La Vega.

Los francomacorisanos contaron con seis jugadores en cifras dobles de anotación para lograr el triunfo en el Club Máximo Gómez.

Con 37.6 segundos por jugar, los Astros dominaban 98-97. Tornados falló en una primera oportunidad y posteriormente Wilver Moronta tampoco pudo ampliar la ventaja vegana.

Entonces llegó la bandeja de Camilo, que otorgó la ventaja definitiva al conjunto dirigido por José Mejía.

Camilo encabezó la ofensiva con 21 puntos. Junior Muñoz agregó 19 puntos y ocho rebotes; Andriu Herrera, Néstor Jr. Rodríguez y Luis Vásquez anotaron 15 puntos cada uno, mientras Jostin Duarte terminó con 10 puntos y nueve rebotes.

Por los Astros, dirigidos por José García, Olvis de la Cruz anotó 23 puntos y capturó siete rebotes; Moronta registró 20 puntos y 11 rebotes, cuatro de ellos ofensivos; y Francis Comprés aportó 16 puntos y nueve rebotes, cinco ofensivos.

Tanto Tornados como Astros tienen ahora marca de 1-2.

Guerreros 67-Truenos 50

Saniel Montero y Yeison Rosario registraron sendos dobles-dobles para conducir a los Guerreros de Guachupita a su primera victoria de la temporada, al imponerse 67-50 (12-9, 23-15, 13-10, 19-16) sobre los Truenos del Distrito Nacional.

El encuentro se convirtió en el octavo del torneo decidido por una diferencia de 10 puntos o más.

Montero terminó con 19 puntos y 13 rebotes, incluidos cuatro ofensivos, además de tres robos. Rosario aportó 11 puntos y 11 rebotes, cuatro de ellos ofensivos, para liderar al conjunto dirigido por Edwin González.

Los Truenos, orientados por Carlos Herrera, desaprovecharon la oportunidad de quedarse solos en la cima de su grupo.

Watson Abad anotó 12 puntos, Miguel Encarnación agregó 10 y Justin de la Cruz finalizó con 10 puntos y 13 rebotes, cinco de ellos ofensivos.

Juegos de hoy

La jornada de este martes incluye tres partidos correspondientes al Grupo Sur y uno del Grupo Este.

Los Constituyentes de San Cristóbal recibirán a los Bulldogs de Bameso en San Cristóbal.

Los Caminantes de Los Alcarrizos enfrentarán a los Coloniales del Distrito Nacional en el polideportivo de ese municipio, mientras que los Halcones de Santo Domingo Norte se medirán a Caoba City.

En el Grupo Este, los Leñeros de Los Mina recibirán a los Trenes del Este en el Ensanche Ozama.