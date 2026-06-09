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Yeison Colomé es el Jugador de la Semana

Condujo a los Cañeros a un récord de 3-0 la semana pasada y definió dos de esas victorias

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    Yeison Colomé es el Jugador de la Semana
    Yeison Colomé, fue escogido Jugador de la semana de la LNB (FUENTE EXTERNA)

    Yeison Colomé ganó el premio de Jugador de la Semana de La Súper Liga de la LNB, por sus heroicas actuaciones con los Cañeros del Este entre el 2 y el 7 de junio.

    Colomé condujo a los Cañeros a un récord de 3-0 la semana pasada y definió dos de esas victorias (ante Metros y contra Reales) con triples en la parte final del último cuarto. Promedió 19.7 puntos, 5.3 asistencias, 3.6 rebotes, lanzó para 39 por ciento de campo y logró 43 de eficiencia.

    Resultados de la votación para Jugador de la Semana

    El canastero recibió 36 de 68 votos que emitieron los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Luismal Ferreiras, de los Gigantes Basketball Club, quien consiguió 24 preferencias.

    • Ferreiras contribuyó al 2-1 de sus indios con 19.3 unidades, 10.3 capturas, 2.0 asistencias, 70 por ciento de campo y 83 de eficiencia.

    Francis King Fitzgerald (5 votos), de los Gigantes, Kevin Obanor (2), de los Héroes de Moca, y Jordan Gerónimo (1), de los Metros, también recibieron valoraciones.

    RELACIONADAS

    Colomé se unió a Andersson García (tres veces), Luismal Ferreiras, Jordan Hall, Gerard Suero y Richard Bautista, entre los jugadores que han logrado la distinción al mejor de la semana en la temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB.

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