Titanes superaron a Héroes en debut de Luis David Montero

Con el aporte de cuatro debutantes, entre ellos Luis David Montero, los Titanes del Sur lograron una victoria 91-77 ante los Héroes de Moca, en un partido celebrado en el polideportivo de aquí correspondiente a la fase de eliminación de la LNB.

Ricardo Ledo, en su primer partido con los Titanes (9-12), encestó 17 puntos y se robó 2 balones. Montero aportó 13 unidades, 8 rebotes, 6 asistencias y 1 robo, mientras que Diego Colón, también por primera vez con el uniforme azul celeste, añadió 14 en anotación.

El aporte de Richard Bautista no se quedó atrás. “Manito” agregó 11 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes y 4 robos, en tanto que Xavier Reyes se fue con 13 unidades y el nuevo refuerzo Austin Trice atrapó 9 rebotes y encestó 4 tantos para unos Titanes que quebraron una racha de cuatro derrotas.

Por los Héroes (10-11), Luis Reynoso se fue con 11 puntos y 7 tableros, Kam’ron Blue registró 11 unidades, Yerri Flores 10 y Jayson Valdez 9, además de 4 asistencias.

Análisis del desarrollo del partido y estadísticas clave

Para un 49 por ciento de campo lanzaron los Titanes, incluyendo de 33-12 (36%) en triples. Provocaron 13 pérdidas a los Héroes, quienes no pudieron jugar fluidos y apenas repartieron 9 asistencias. Los mocanos también fallaron 11 de 18 tiradas libres (39%).

Los Titanes dominaron 23-19 el primer cuarto, con Ledo como su principal anotador con 8 puntos, seguido por 4 de Iván Aska. Valdez sacó la cara por los Héroes con 7 unidades y Obanor aportó 5.

La anotación estuvo lenta en la primera parte del segundo cuarto, pero los Titanes agarraron un buen ritmo que les adelantó 35-28, tras un jumper de Aska con 4:56. A partir de 1:49, los Titanes exhibieron su defensa y no cedieron ni un punto, terminando arriba 44-37 la primera mitad.

Ledo encestó 10 puntos, Bautista 9 con 5 asistencias y Aska 6 tantos para los Titanes en los primeros 20 minutos de acción. Blue encabezó a los Héroes con 9 unidades y Valdez aportó 7.

En el tercer tiempo, los Titanes tuvieron una explosión ofensiva. Cuando Reyes anotó un tiro de tres, con 3:56 en el reloj, los del Sur se pusieron delante 64-43. En ese momento estaban ganando el cuarto 20-6. Tras tres períodos, la pizarra marcó 72-52 a favor de los locales.

Los highlights siguieron del lado de los Titanes en el último cuarto. Donqueos espectaculares de Tryce mantuvieron a los de San Cristóbal en ventaja. Lo más cerca que estuvieron los Héroes fue cuando se colocaron a 12 (87-75).

Los parciales concluyeron 23-19, 21-18, 28-15 y 19-25 para los Titanes.

Jornada de este miércoles

Los Reales de La Vega recibirán a los Metros de Santiago en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, a las 8:00 de la noche, mientras que los Gigantes Basketball Club visitarán a los Cañeros del Este en el polideportivo Eleoncio Mercedes, a las 8:30 de la noche.