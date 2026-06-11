Fénix se impone a Astros y lidera el Grupo Norte de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22

Tornados de San Francisco de Macorís venció por la mínima al San Sebastián de Moca la noche del miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

Ian Rodríguez anotó 23 puntos y capturó ocho rebotes para liderar la victoria 95-81 de los Fénix de Santiago sobre los Astros de La Vega en la octava fecha de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22.

Con su victoria Fénix lidera el Grupo Norte del torneo de baloncesto con marca de 3-1 y dejó a los Astros que buscaban el empate en la tabla quedaron con 1-3 en el campeonato que es respaldado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.

Ambel Fermín anotó 13 y 11 rebotes y Wandy Muñoz anotó 13 y tomó 10 rebotes por Fénix, dirigido por Israel Pizarro.

Por los Astros, Harol Báez y Wilver Moronta anotaron 15 cada uno y Olbis de la Cruz 12.

Fénix alcanzó una ventaja de 24 puntos (91-67) ante unos Astros que solo dieron batalla al principio del partido.

Cocolos 80-77 Truenos

Edward González dio una ventaja de un punto y Mariano Mateo sentenció el partido con un doble para guiar la victoria 80-77 de los Cocolos de San Pedro de Macorís sobre los Truenos del Distrito Nacional.

La victoria establece un empate en el segundo lugar del Grupo Este de cuatro equipos en el que se ubican estos dos conjuntos, así como Leñeros de Los Mina y Guerreros de Guachupita, que también salieron victoriosos en su partido de este miércoles.

Anderson Martínez adelantó a Truenos (77-76) con un doble a falta de 1:19 por finalizar el encuentro.

Luego de un triple fallido de Mateo, González devolvió la ventaja a los petromacorisanos con un rebote ofensivo para poner el juego 78-77. Y después Mateo encestó un doble al finalizar el reloj de los 24 segundos para una ventaja 80-77, con solo 13.4 segundos por jugar.

Justin de la Cruz recibió un pase algo complicado debajo del canasto y fue bloqueado por Claudio Caraballo pasando nueva vez la bola a los Cocolos con 36 segundos por jugar y en una ofensiva desesperada, Mateo conectó el doble que dio la ventaja definitiva.

Marcos Figueroa intentó el último ataque de los Truenos, un triple en busca del empate y también al sonido de las chicharras, pero quedó sin fortuna.

González anotó 19 puntos por los Cocolos, dirigidos por Rubén Abreu; Mariano Mateo 16, Yedwin Barry 14, Jorge Mateo 11 y Claudio Caraballo 10 y 15 rebotes, cuatro ofensivos.

Por los Truenos, Anderson Martínez 18 y 13 rebotes, Watson Abad 15 y Justin de la Cruz 15 y 10 rebotes (4).

Guerreros 83-72 Espadachines

Saniel Montero anotó 24 puntos y Jorge Ventura 14 y así los Guerreros de Guachupita vencieron 83-72 a los Espadachines de Villa Consuelo.

Con esa victoria los Guerreros provocan un cuádruple empate en el segundo lugar del Grupo Este y envían a sus rivales al último lugar de la tabla.

Yeison Rosario aportó 10 por los Guerreros, que son dirigidos por Edwin González. Affenis Pérez concedió 15 asistencias, aunque se fue sin puntos.

Ernesto Híchez, de los Villanos, dirigidos por Amaury Durá, lideró su equipo con 15 puntos; Francis Gómez y Ronny Pineda 11 cada uno y Julio Cruz 10.

Tornados 91-90 San Sebatián

Andriu Herrera y Junior Muñoz convirtieron cuatro tiros libres decisivos y Nésto Jr. Rodríguez realizó un bloqueo clave para darle a Tornados de San Francisco (2-2) una ajustada victoria 91-90 sobre San Sebastián de Moca (2-2) en un partido del Grupo Norte.

Herrera encestó sus dos tiros libres con 44 segundos por jugar con los que dejaba a los francomacorisanos de uno debajo (89-90).

En la respuesta Dominic García falló una penetración, Junior Muñoz tomó el rebote, aceleró hacia su lado ofensivo donde recibió falta de Euri Rosario y convirtió los dos tiros libres con 20 segundos por jugar para la ventaja que resultó la final.

Rosario se perdió la oportunidad de devolverle la ventaja a los mocanos, cuando fue bloqueado a falta de 13 segundos, en la acción Néstor Jr. Rodríguez recibió falta y falló los dos lances libres.

Moca tomó el rebote, Euri Rosario habilitó a García y se perdió de anotar; Rosario capturó el rebote ofensivo, pasó a Wisin Peralta y entonces llegó la tapa Rodríguez.

Por los francomacorisanos, dirigidos por José Mejía, Muñoz anotó 23 puntos y seis rebotes; Luis Vázquez 20, Herrera 15 y Johan Camilo 14.

Por Moca, que pilotea Jairo Arias, Peralta logró un notable doble doble de 19 puntos y 16 rebotes (8); Darling Martínez 17, Rosario 13 y García 10.

Es el cuarto partido que termina de un punto y el segundo en el que Tornados se ve involucrado, ambos contados por victorias luego de ganar a Astros el pasado 8 de junio.

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