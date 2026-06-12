Coloniales quitan el invicto a los Constituyentes en el Grupo Sur de la Liga Nacional de Desarrollo

Los Coloniales del Distrito Nacional aprovecharon su localía para quitarle el invicto a los Constituyentes de San Crisóbal este jueves 11 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Wilmer de Jesús igualó el marcador a 76 y Ángel Parreño le dio la ventaja a los Coloniales del Distrito Nacional que mantuvieron su escasa delantera camino a un triunfo 80-76 para así quitarle el invicto a los Constituyentes de San Cristóbal en el Grupo Sur en la novena fecha de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22.

De Jesús empató la pizarra al marcar solo el segundo de dos tiros libres con 1:25 por jugar y en un contraataque Ángel Ruiz asistió a Parreño quien convirtió el doble con 1:06 por jugar y luego y después de una posesión fallida de los sureños, Jefferson Burgos siguió con un donqueo que ponía la pizarra 80-76.

Alfredo Peralta le dio ventaja de un punto a los sancristobalenses (76-75) al anotar un doble tras un rebote ofensivo con 1:56 por jugar. Fueron los últimos puntos de su equipo en el resto del camino en el partido que se jugó en el Club San Lázaro.

Los Coloniales igualan su registro en 2-2 para igualar con los Caminantes de Los Alcarrizos y los Constituyentes, que siguen de líder, se quedan con 3-1.

Por los del Distrito, que dirige Freddy Sánchez, Burgos anotó 24 puntos, seis rebotes y cuatro robos; Fernando Osorio 18, De Jesús 12 y Henry Féliz anotó ocho y 10 asistencias.

Alfredo Peralta anotó 19 por los Constituyentes, que dirige Anderson Cabreja; Manuel Laureano 11, José Perdomo y Kevin Valenzuela anotaron 10 cada uno.

Caminantes 66-65 Caoba

Miguel López anotó 19 puntos para encabezar la victoria de los Caminantes de los Alcarrizos 66-65 sobre Caoba City en otro duelo del Grupo Sur.

Caminantes (2-2) evitó la intención de Caoba de igualar en la columna de ganados y perdidos y al contrario se fue a la última plaza, ahora con 1-3 al igual que los Bulldogs de Bameso que también resbalaron en esta novena fecha del torneo de baloncesto.

El compromiso se llevó a cabo en el Polideportivo de Los Alcarrizos. Es el quinto partido que termina de un punto.

Los Alcarrizos, guiados por Luis Santiago, ganaron por segundo partido corrido y su rival se perdió la oportunidad de meterse en racha.

Por los Caminantes, además de López, Luis Mateo 12 y Ángel Reyes 10 y 13 rebotes; Emil Hernández ocho y 12 rebotes (6); José Ramírez 8 y 12 (4) y Jostine Rodríguez 9 y 15 rebotes (5). El equipo dominó los rebotes 64 contra 44, sin embargo, solo cedió siete asistencias frente a 15 de City.

Por Caoba, que dirige Marcos Estévez, Ángel de la Cruz 18 y José Pérez 11.

Halcones 63-57 Bameso

Los Halcones de Santo Domingo Norte derrotaron 63-57 a los Bulldogs de Bameso y se situaron en la segunda posición del Grupo Norte, ahora con marca de 3-1.

Los Bulldogs cayeron en propia casa en el Club Bameso.

Alexander Perdomo lideró al conjunto alado, que dirige Javier de Jesús, con 17 puntos; Ángel Arias anotó 13, seis rebotes y cinco asistencias; Abel Abad 6 y 12 rebotes y Rubén de Jesús 5 y 12.

Halcones mantuvo el liderato del partido ante un Bameso que se va a compartir la última plaza de ese Grupo junto a Caoba City.

Por Bameso, que dirige Wagner Heredia, Anthony Estrella 17, Félix Jorge 11, Axel Poche nueve y 11 rebotes y Enmanuel Paulino tomó 11 rebotes con cuatro puntos.

Navegantes 91-CDP 82

Delvin Rosario y Félix Payamps anotaron 18 puntos cada uno y los Navegantes de Puerto Plata vencieron al Club Domingo Paulino 91-82, que ganó de visitante en el Club Fernando Valerio.

La victoria permite el empate entre los dos conjuntos (2-2) en el Grupo Norte.

Ernesto Almonte agregó 14 puntos por los Navegantes, que dirige Junior García, Rikelvin Rivera 13 y siete rebotes y Samuel Alexander 10. Yancarlos Cueto anotó nueve y cedió siete asistencias.

Cristopher Santos lideró al CDP con 21 puntos y seis rebotes; Yonfi López 13 y Lewis Pantaleón 13, 10 rebotes y cinco asistencias.

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