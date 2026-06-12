"No me molesta", dice Wembanyama sobre el aficionado que le lanzó un huevo

Victor Wembanyama, tan culpable como el resto de su equipo en ese cuarto juego en el Madison, en el que anotó 24 puntos y tomó 13 rebotes, siempre ha respondido tras una desilusión. ( AFP )

Enfocado en la remontada que necesitan los Spurs, Victor Wembanyama restó importancia este viernes a la hostilidad que están recibiendo de algunos seguidores de los Knicks durante las Finales de la NBA.

La noche del miércoles, decenas de aficionados esperaron en la puerta del hotel de los Spurs en Nueva York para abuchear a los jugadores tras una histórica victoria de los Knicks en el cuarto partido de las Finales.

En las imágenes del incidente se observa como al menos un huevo fue arrojado contra Wembanyama cuando la superestrella de San Antonio caminaba desde el autobús a la puerta del hotel.

"En realidad no le di mucha importancia. Solo vi ese video de los huevos. No vi ningún otro", dijo el pívot francés sobre la agresión.

"Está bien, no me desagrada. Obviamente, no está nada bien. Pero no me molesta", afirmó.

Wemby se posicionó con más contundencia sobre la situación límite que afronta San Antonio, que tiene una desventaja de 3-1 en las Finales.

Tras desperdiciar el miércoles una ventaja de 29 puntos, la mayor de la historia de las Finales, los texanos necesitan ganar tres partidos consecutivos, comenzando por el quinto asalto, el sábado ante su público.

"Ya lo hemos superamos, son los playoffs. No hay tiempo para arrepentirse demasiado tiempo", dijo Wemby sobre la debacle del miércoles.

Dentro del equipo "todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, que lo vamos a lograr", aseguró el gigante francés sobre la hazaña que necesita San Antonio.

- Por la proeza -

Para los Spurs ganar el título roza ya la proeza: de los 38 equipos que han ido 3-1 abajo en la historia de las Finales de la NBA, solo uno acabó siendo campeón, los Cleveland Cavaliers de LeBron James frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2016, el año del célebre "The Block" (El Tapón) de "King" James sobre Andre Iguodala.

Las estadísticas juegan en contra de los Spurs, pero tampoco habrían pronosticado nunca una remontada de 29 puntos.

"Ya lo hemos superado, son los playoffs. No hay tiempo para arrepentirse demasiado tiempo", dijo Wembanyama sobre la debacle del miércoles.

Dentro del equipo "todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, que lo vamos a lograr", aseguró el gigante francés sobre la hazaña que necesita San Antonio.

San Antonio, que ya ha perdido dos partidos por un punto en esta serie, ha ido sorprendentemente por delante en el marcador un total de 133 minutos, frente a solo 53 de los Knicks, más eficaces en los momentos calientes.

Los Spurs se han llevado sistemáticamente los primeros cuartos, pero han parecido cada vez sufrir los ajustes tácticos del rival.

En Nueva York, se hundieron en plena tempestad encadenando errores groseros y desaciertos, como esos dos tiros libres fallados por Wembanyama a 1 minuto y 47 segundos de la bocina, o esa decisión tan criticada de De'Aaron Fox de intentar una bandeja, taponada, a pocos segundos del final en lugar de dejar correr el reloj.

OG Anunoby dio después la victoria a los Knicks con un palmeo en un rebote ofensivo que ya forma parte de la leyenda del quinteto de la Gran Manzana.