Inefi lanza la "Batalla de las Promociones" en baloncesto

Alberto Rodríguez se dirige a los presentes en la inauguración de la Batalla de las promociones ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunció el lanzamiento de la "Batalla de las Promociones", un torneo que reúne a los estudiantes de último año de secundaria (antes 4to de bachillerato) de Santo Domingo Este.

Deporte y entretenimiento en plenas vacaciones

El director de la institución, Alberto Rodríguez destacó que "en medio de las vacaciones, el INEFI lleva deporte y entretenimiento a los jóvenes, porque no abandonamos a los estudiantes en tiempo de vacaciones".

Esta iniciativa busca mantener a la juventud activa, comprometida con los valores del deporte y alejada de conductas de riesgo durante el período vacacional, demostrando que la labor del Inefi trasciende el calendario escolar.

Un torneo inédito

Rodríguez subrayó la dimensión del evento: "En los últimos 50 años no se ha visto un torneo de promociones de último año de secundaria, anteriormente llamado cuarto de bachillerato".

La "Batalla de las Promociones" representa la implementación de una tradición que marcará generaciones enteras, impregnando protagonismo deportivo a los jóvenes que están a las puertas de culminar su educación media.

Rodríguez Mella explicó la razón estratégica de elegir esta demarcación como punto de partida: "Santo Domingo Este es el municipio con mayor densidad poblacional estudiantil del país, con una infraestructura educativa robusta y una comunidad deportiva comprometida y reúne las condiciones idóneas —logísticas, deportivas para garantizar el éxito de la primera edición de este evento histórico. Desde aquí, el INEFI sienta las bases para extender el torneo a todo el territorio nacional".

Formato del Torneo: Todos contra todos

La competencia contará con la participación de 31 centros educativos confirmados provenientes de los Distritos Educativos 10-03, 10-04 y 10-06, impactando de forma directa a más de 372 estudiantes. El torneo se estructurará de la siguiente manera:

? 5 grupos de 5 equipos y 1 grupo de 6 equipos, en sistema de todos contra todos.

? Los 16 mejores equipos del ranking general clasificarán a una fase de eliminación directa (muerte súbita).

? Los cuatro finalistas definidos en dicha ronda disputarán las semifinales.

? Partido por el 3er. y 4to. lugar, y la Gran Final para coronar al campeón de la primera edición histórica.

Premios

Los integrantes del equipo ganador recibirán becas en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Mientras que el Jugador Más Valioso recibirá una beca otorgada por el Ministerio de la Juventud.

La "Batalla de las Promociones" es una muestra del compromiso del Inefi con el deporte escolar y el desarrollo integral de la juventud dominicana.