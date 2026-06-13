Los Knicks conquistan su primer título de NBA en 53 años con triunfo final ante Spurs

Momento de acción del quinto partido de la Serie Final de la NBA. ( AFP )

Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

Un colosal Brunson logró 45 puntos para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.