×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
NBA
NBA

Los Knicks conquistan su primer título de NBA en 53 años con triunfo final ante Spurs

Un colosal Brunson logró 45 puntos para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales

    Expandir imagen
    Los Knicks conquistan su primer título de NBA en 53 años con triunfo final ante Spurs
    Momento de acción del quinto partido de la Serie Final de la NBA. (AFP)

    Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

    Un colosal Brunson logró 45 puntos para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

    Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.