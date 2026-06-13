Los Knicks esperan cerrar la serie esta noche y ganar su primer título en 53 años

Karl-Anthony Towns y José Alvarado conversan en medio de uno de los partidos de la Serie Final de la NBA ( AFP )

El Trofeo Larry O'Brien estará en el pabellón. Los ensayos para la ceremonia de entrega, en caso de ser necesaria, han terminado. Miles de aficionados de Nueva York han viajado a Texas con la esperanza de presenciar algo que no ocurre desde hace 53 años.

¿Qué esperan los Knicks para ganar el campeonato?

El resto depende de los Knicks.

Nueva York puede ganar su primer campeonato de la NBA desde 1973 este sábado por la noche, ya que los Knicks lideran las Finales de la NBA 3-1 antes del quinto partido contra Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs.

Reacciones y declaraciones de entrenadores y jugadores

Los Knicks tienen un balance de 3-0 esta temporada en partidos para cerrar una serie, ganándolos por una diferencia media de 39.3 puntos... y todos ellos fuera de casa.

"Llevamos todo el año insistiendo en que lo importante es la siguiente posesión, la siguiente posesión, la siguiente posesión", dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. "Entendemos que cada vez que intentas cerrar una eliminatoria, el nivel de desesperación de tu rival aumenta y el nivel de desesperación de sus aficionados también. Tienes que dar tu mejor esfuerzo porque, incluso dándolo todo, puede que no ocurra, especialmente fuera de casa".

Nueva York se plantó a las puertas del título tras remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido para acabar ganando 107-106, gracias a un palmeo de OG Anunoby a falta de 1.2 segundos para el final. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya fuera de liga regular o de playoffs.

Los Spurs han llegado a liderar por dobles dígitos cada uno de los cuatro partidos disputados antes del sábado, pero dejaron escapar tres de ellos.

"Lo más importante para nosotros es no levantar el pie del acelerador, en cierto sentido", comentó el escolta de los Spurs, Dylan Harper. "No podemos relajarnos por tener ventaja. Son las Finales de la NBA. Puede pasar cualquier cosa, como acabamos de ver. Al fin y al cabo, lo único que tenemos que hacer es mantenernos unidos como grupo".

Los árbitros designados para el partido del sábado son Scott Foster, James Capers y Tyler Ford. Tanto Foster como Capers pitaron el primer partido, mientras que Ford arbitró el segundo encuentro de la serie.

Si los Spurs ganan, el sexto partido se disputará el martes en Nueva York.