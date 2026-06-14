Karl-Anthony Towns traerá trofeo a la RD tras coronarse campeón con los Knicks

Karl-Anthony Towns, de los New York Knicks, celebra al quedar campeón de la NBA, en el Frost Bank Center de San Antonio (Estados Unidos). ( EFE )

El dominicano Karl-Anthony Towns anunció ayer que traerá a la República Dominicana el trofeo de campeón de la NBA tras conquistar el título con los New York Knicks.

El jugador señaló que realizará un recorrido por distintos puntos del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Casa de Campo y La Romana, para que los fanáticos puedan celebrar junto a él este histórico logro.

Además, Towns aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de agradecimiento a la fanaticada dominicana y reconoció la influencia que tuvo Al Horford en su carrera, señalando que fue una inspiración para alcanzar este importante objetivo.

"Estaba escrito"

Tras el triunfo, Towns aseguró que el título de la NBA conquistado por los New York Knicks era algo que "estaba escrito" y reivindicó su resiliencia para llegar hasta lo más alto.

"Estaba escrito. Esto estaba escrito para Nueva York y esta noche salimos a tomarlo", afirmó Towns en declaraciones a pie de pista tras derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido.

"A lo largo de mi carrera me he caído muchas veces y también he escuchado a mucha gente decirme que me quedara en el suelo. Pero siempre me he levantado. Incluso cuando estaba hundido en el barro, seguí avanzando, un paso tras otro", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/e5c2a2712a40827674e777ecab5897a04bf7cc31w-a8b10860.jpg Jugadores de los New York Knicks celebran al quedar campeones de la NBA este sábado, en el Frost Bank Center de San Antonio (Estados Unidos). (EFE)

Towns volvió a acordarse de su madre, dominicana, fallecida en 2020 a causa de COVID-19: "Ustedes ya conocen mi historia y solo quiero decir una cosa: gracias, mamá. Gracias por darme una".

El jugador ha promediado 13 puntos y 10.6 rebotes por partido en las finales.

Los New York Knicks se proclamaron anoche campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.