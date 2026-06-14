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New York Knicks campeones NBA
New York Knicks campeones NBA

Abinader celebra el campeonato de los Knicks y el éxito de Karl-Anthony Towns

El gobernante reaccionó al título obtenido por la franquicia de Nueva York tras más de cinco décadas de espera

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    Abinader celebra el campeonato de los Knicks y el éxito de Karl-Anthony Towns
    El presidente Luis Abinader (DIARIO LIBRE)

    El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó a los New York Knicks tras proclamarse campeones de la NBA este sábado. 

    "53 años después, los New York Knicks vuelven a ser campeones de la NBA. ¡Felicidades a toda su fanaticada!", reza parte del mensaje publicado por el mandatario en sus redes sociales.

    "Qué orgullo para la República Dominicana ver a Karl-Anthony Towns alcanzar la cima del baloncesto mundial. Hoy celebramos junto a él este gran logro", agregó el gobernante.

    Desempeño destacado 

    Con una actuación épica de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron 94-90 a los San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, y conquistaron su primer título de la NBA desde 1973.

    • Brunson anotó 45 puntos para liderar a los Knicks hacia la victoria en las Finales, que ganaron por un marcador global de 4-1.

    Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

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