Abinader celebra el campeonato de los Knicks y el éxito de Karl-Anthony Towns

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó a los New York Knicks tras proclamarse campeones de la NBA este sábado.

"53 años después, los New York Knicks vuelven a ser campeones de la NBA. ¡Felicidades a toda su fanaticada!", reza parte del mensaje publicado por el mandatario en sus redes sociales.

"Qué orgullo para la República Dominicana ver a Karl-Anthony Towns alcanzar la cima del baloncesto mundial. Hoy celebramos junto a él este gran logro", agregó el gobernante.

Desempeño destacado

Con una actuación épica de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron 94-90 a los San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, y conquistaron su primer título de la NBA desde 1973.

Brunson anotó 45 puntos para liderar a los Knicks hacia la victoria en las Finales, que ganaron por un marcador global de 4-1.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

53 años después, los New York Knicks vuelven a ser campeones de la NBA. ¡Felicidades a toda su fanaticada!



Y qué orgullo para la República Dominicana ver a Karl-Anthony Towns alcanzar la cima del baloncesto mundial. Hoy celebramos junto a él este gran logro. @nyknicks pic.twitter.com/vme0Gos38e — Luis Abinader (@luisabinader) June 14, 2026

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