Brunson guía a los Knicks a su primer título de NBA en 53 años

Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

Un colosal Brunson logró 45 puntos, por 49 del resto de sus compañeros, para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

El base fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, en las que fue protagonista de las inverosímiles remontadas de los Knicks.

"No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé", declaró Brunson, un jugador infravalorado durante gran parte de su carrera.

"No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto", afirmó.

Brunson, de 29 años, se ha echado a la franquicia a los hombros desde que en 2022 los Dallas Mavericks lo dejaron escapar en una de las decisiones más incomprensibles de los últimos años en la liga de básquet norteamericana.

"Trabajas toda la vida para un momento como este", dijo emocionado el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, que estuvo limitado por faltas todo el partido y sólo aportó 2 puntos.

"Tuve momentos en los que caí pero me levanté y tuve confianza", dijo el pívot, cuya madre falleció debido a la covid-19 en 2020.

"Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre", recordó.

Del lado de los Spurs, Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero tuvo que despedirse del sueño de alcanzar la primera corona de su meteórica carrera con sólo 22 años.

- Wembanyama, sin anillo -

Los Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a unas Finales, hincaron la rodilla ante la ferocidad de unos Knicks que no querían desperdiciar su gran oportunidad del siglo.

El equipo neoyorquino no partía como favorito al inicio de los playoffs pero cuajaron en el momento oportuno, con una espectacular racha de 13 partidos ganados seguidos y la eliminación del defensor del título, el Oklahoma City Thunder.

El recorrido de los Knicks desató la locura de sus aficionados, que este sábado no sólo tomaron las plazas de la ciudad para seguir el juego y festejar el triunfo.

La afición neoyorquina, que no celebra un título en una gran liga deportiva desde 2012, se movilizó otra vez en masa para hacer sentir a sus jugadores como locales en San Antonio, a 3.000 kilómetros de Nueva York.

Aunque en menor número que en la Gran Manzana, donde se presentaron el presidente Donald Trump y Taylor Swift, las Finales también atrajeron a celebridades hasta San Antonio, como el príncipe Enrique y la actriz Sydney Sweeney.

- Brunson, solo ante el peligro -

El tercer anillo de la historia de los Knicks, tras los de 1970 y 1973, tiene como héroe absoluto a Brunson, en un juego con el mismo guion de toda la serie.

Si el miércoles los Knicks levantaron una desventaja de 29 puntos, la mayor en la historia de las Finales, en esta ocasión remontaron un botín 16 puntos que habían construido los Spurs en el segundo cuarto.

Brunson tuvo que encargarse de 8 de los ínfimos 13 puntos visitantes en el primer cuarto mientras los otros titulares sumaban sólo 1 tiro anotado de 13 intentos.

Los texanos se llegaron a distanciar 31-15 antes de que los Knicks se embarcaran en una de sus inevitables remontadas.

Brunson, siempre al rescate de los Knicks, se comió la ventaja de los Spurs hasta colocarse a tres puntos al borde del descanso.

El base se fue al vestuario con 16 puntos sin una sola ayuda de su banco.

Los seis jugadores suplentes de los Knicks estuvieron casi tres cuartos sin convertir un solo punto.

Entre la enorme tensión y las férreas defensas, únicamente se hacían presentes Brunson y el talentoso novato Dylan Harper, que volvió a brillar con 25 puntos.

Brunson, completamente imparable para la defensa texana, puso a los Knicks en control del marcador a cuatro minutos para el final y no lo soltó hasta el estallido de júbilo de sus miles de aficionados en la grada.

En las tribunas lo celebraron emocionados Patrick Ewing y otros íconos del medio siglo maldito de Nueva York que acaba de terminar.

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