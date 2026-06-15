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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Luis David Montero marca 30 en el triunfo de Titanes sobre Reales

La actividad continúa este martes con un partido

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    Luis David Montero marca 30 en el triunfo de Titanes sobre Reales
    Luis David Montero en gestión ofensiva en la Liga Nacional de Baloncesto (FUENTE EXTERNA)

    Luis David Montero encestó 30 puntos e impulsó a los Titanes del Sur a una victoria 93-74 frente a los Reales de La Vega, en un partido celebrado en el polideportivo de San Cristóbal correspondiente a la fase de eliminación de la LNB.

    Montero tiró de 17-12 de campo, de 5-5 en lances libres, capturó ocho rebotes, repartió seis asistencias y bloqueó dos lances para los Titanes, que mejoraron su registro a 10-13.

    Colón se fue con 21, lanzó de 10-8 de campo y de 6-5 en triples. Richard Bautista agregó nueve puntos, ocho asistencias, cinco rebotes y tres robos.

    Por los Reales, ahora con récord de 11-12, Ramón Galloway colaboró con 19 tantos, ocho rebotes y cinco asistencias, Malachi Richardson añadió 16 puntos y Bryce Báez ocho con seis tableros. 

    Los dirigidos por Eddy García lanzaron para un 60 por ciento de campo y tiraron de 18-7 en lances de tres (39%). En todo el encuentro solo perdieron ocho balones y limitaron a un 39 por ciento de campo a los veganos.

    En todo momento del último período, la ventaja de los de San Cristóbal se mantuvo en cifras dobles.

    RELACIONADAS

    Los parciales concluyeron 21-15, 27-21, 20-14 y 25-24 para los Titanes.

    Jornada de este martes

    • Los Metros de Santiago recibirán a los Héroes de Moca a las 8:00 de la noche, en la Gran Arena Oscar Gobaira.
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