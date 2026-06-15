Luis David Montero marca 30 en el triunfo de Titanes sobre Reales

Luis David Montero en gestión ofensiva en la Liga Nacional de Baloncesto ( FUENTE EXTERNA )

Luis David Montero encestó 30 puntos e impulsó a los Titanes del Sur a una victoria 93-74 frente a los Reales de La Vega, en un partido celebrado en el polideportivo de San Cristóbal correspondiente a la fase de eliminación de la LNB.

Montero tiró de 17-12 de campo, de 5-5 en lances libres, capturó ocho rebotes, repartió seis asistencias y bloqueó dos lances para los Titanes, que mejoraron su registro a 10-13.

Colón se fue con 21, lanzó de 10-8 de campo y de 6-5 en triples. Richard Bautista agregó nueve puntos, ocho asistencias, cinco rebotes y tres robos.

Por los Reales, ahora con récord de 11-12, Ramón Galloway colaboró con 19 tantos, ocho rebotes y cinco asistencias, Malachi Richardson añadió 16 puntos y Bryce Báez ocho con seis tableros.

Los dirigidos por Eddy García lanzaron para un 60 por ciento de campo y tiraron de 18-7 en lances de tres (39%). En todo el encuentro solo perdieron ocho balones y limitaron a un 39 por ciento de campo a los veganos.

En todo momento del último período, la ventaja de los de San Cristóbal se mantuvo en cifras dobles.

Los parciales concluyeron 21-15, 27-21, 20-14 y 25-24 para los Titanes.

Jornada de este martes

Los Metros de Santiago recibirán a los Héroes de Moca a las 8:00 de la noche, en la Gran Arena Oscar Gobaira.