Presidente Abinader felicita a Karl-Anthony Towns tras conquistar campeonato de la NBA

El jugador de baloncesto dominicano, Karl-Anthony Towns conversa con el presidente de la República, Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este martes una videollamada con el estelar baloncestista dominicano Karl-Anthony Towns Cruz para felicitarlo por la histórica conquista del campeonato de la NBA, con los Knicks de Nueva York.

El mandatario realizó el contacto desde su despacho en el Palacio Nacional, acompañado por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, en un gesto de reconocimiento al destacado logro alcanzado por Towns Cruz, quien reconfirmó que es motivo de orgullo para todos los dominicanos.

Durante la conversación, el presidente Abinader expresó sus felicitaciones al jugador por su entrega, disciplina y extraordinaria trayectoria en el baloncesto profesional, destacando el impacto positivo que su éxito tiene sobre la juventud dominicana.

Por su parte, Towns Cruz agradeció las palabras del jefe de Estado y compartió impresiones sobre la experiencia de conquistar el título de la NBA, así como sobre la responsabilidad que siente de representar a la República Dominicana en los más altos escenarios deportivos del mundo.

Entre los temas abordados durante la videollamada figuró la intención del jugador de traer al país el emblemático Trofeo Larry O´Brien, símbolo del campeonato de la NBA, para compartirlo con el pueblo dominicano y celebrar junto a los fanáticos el histórico logro alcanzado el pasado sábado por los Knicks, escuadra que había ganado por última vez el 1973.

Detalles del logro deportivo y cifras destacadas

Tanto el presidente Abinader como el ministro Cruz valoraron la disposición del baloncetista de acercar este importante reconocimiento al país, resaltando el orgullo que representa para la nación contar con un campeón de la NBA de raíces dominicanas.

Towns Cruz registró la mejor postemporada de su carrera con unos números que dejan claro que se trata de uno de los hombres altos más completos de la NBA.

Finalizó estos playoffs con promedio 15.9 puntos, 10.6 rebotes, 4.9 asistencias, 1.3 bloqueos y 1.3 robos en 30.4 minutos de acción, mientras lanzó para un 45.6% desde el arco de los tres puntos.

Su más menos de +258 es el más alto en una postemporada completa.