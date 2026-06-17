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Luis David Montero conquista el Jugador de la Semana

Recibió 26 de los 48 votos que emitieron los periodistas que cubren el circuito de primera división

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    Luis David Montero conquista el Jugador de la Semana
    Luis David Montero (FUENTE EXTERNA)

    Luis David Montero fue seleccionado como el Jugador de la Semana de la LNB, por su desempeño con los Titanes del Sur entre el 9 y el 15 de junio.

    El estelar jugador participó en tres encuentros y terminó con marca de 2-1. Promedió 20.6 puntos por juego, 7.0 rebotes, 4.6 asistencias, 72 por ciento de campo, 40 por ciento en triples y tuvo 82 de eficiencia.

    Resultados de la votación para Jugador de la Semana

    "Pinguilin" recibió 26 de los 48 votos que emitieron los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Yeison Colomé, de los Cañeros del Este, quien consiguió 15.

    • Colomé, en tres encuentros de sus Cañeros (0-3), registró 30.6 unidades, 2.6 rebotes, 3.3 asistencias, 55 por ciento de campo y 70 de eficiencia.

    Francis King Fitzgerald (tres votos) y Luismal Ferreiras (2), de los Gigantes Basketball Club, Troy Cracknell (1), de los Metros de Santiago y Richard Bautista (1), de los Titanes del Sur, también recibieron valoraciones.

    RELACIONADAS

    Montero se unió a Andersson García (tres veces), Luismal Ferreiras, Jordan Hall, Gerard Suero y Richard Bautista, entre los jugadores que han logrado la distinción al mejor de la semana en la temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB.

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