×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Vladimir Guerrero Jr. está sorprendido de liderar las votaciones al Juego de Estrellas en la inicial

Fue anunciado con 603,104 votos cuando se reveló la primera actualización de las boletas del Juego de Estrellas el lunes

    Expandir imagen
    Vladimir Guerrero Jr. está sorprendido de liderar las votaciones al Juego de Estrellas en la inicial
    Vladimir Guerrero Jr. está liderando a los votantes en la primera base en el primer corte. (AFP)

    La estrella de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., está sorprendido de liderar las votaciones para los inicialistas de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, en medio de una de las peores temporadas de su carrera.

    "Me sorprendió estar en primer lugar", le dijo Guerrero Jr. a Mitch Bannon de The Athletic. "Hay muchos primera bases haciendo un mejor trabajo que yo. Pero yo no controlo a los fanáticos, no controlo la votación".

    Guerrero Jr. había acumulado 603,104 votos cuando se reveló la primera actualización de las boletas del Juego de Estrellas el lunes. Ese total sitúa al jugador de 27 años por delante de Ben Rice de los New York Yankees (509,830), Munetaka Murakami de los Chicago White Sox (437,107) y Nick Kurtz de los Athletics (269,658).

    El mánager de los Azulejos, John Schneider, atribuye el apoyo a Guerrero Jr. a su popularidad en todo el mundo, la cual no hizo más que aumentar con la llegada de Toronto a la Serie Mundial la temporada pasada.

    Apoyo y trayectoria de Vladimir Guerrero Jr. en el Juego de Estrellas

    "Si los números no están en la pizarra, ¿a quién le pagas para venir a ver?", dijo Schneider. "Él es uno de esos jugadores. Así que creo que eso influye".

    Guerrero Jr. ha aparecido en cinco Juegos de Estrellas consecutivos, y los fanáticos lo han elegido como titular de la Liga Americana en cuatro de las últimas cinco campañas.

    RELACIONADAS
    • Él planea asistir al Juego de Estrellas si los fanáticos lo vuelven a elegir.

    "Si votan por mí, tengo que ir", dijo Guerrero Jr. "Si votan por mí en primer lugar, voy".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.