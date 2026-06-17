FAIA Sports y Fefombal anuncian alianza para difusión de partidos de la selección de baloncesto

Autoridades presentes en el lanzamiento del acuerdo entre FAIA Sports y la Federación Dominicana de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y FAIA Sports unieron esfuerzos para lanzar la campaña "Defendamos la casa: con la selección del pueblo."

El acuerdo busca fortalecer el respaldo popular e impulsar el vínculo entre los aficionados y la selección nacional de baloncesto en su camino hacia la Copa Mundial de Baloncesto Qatar 2027, con la expectativa de convertir cada partido en una experiencia única.

FAIA Sports adquirió los derechos exclusivos de transmisión de los partidos del conjunto nacional y los dominicanos podrán seguir toda la acción en el tabloncillo a través del canal de YouTube de FAIA Sports y de Teleuniverso, canal 29, por televisión nacional.

Los próximos compromisos del conjunto quisqueyano en condición de local serán el 3 de julio frente a la selección de Estados Unidos y el 6 de julio ante Nicaragua en el Palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto.

Además, la plataforma de medios producirá contenido deportivo exclusivo que contribuya a la promoción y fortalecimiento del baloncesto en todo el país.

La selección del pueblo

Rafael Uribe, presidente de Fefombal, acuñó el término "la selección del pueblo" para destacar el compromiso del equipo con cada comunidad del país, donde una cancha de baloncesto puede representar una oportunidad de transformación y esperanza para miles de niños y jóvenes.

"Con FAIA Sports buscamos informar, crear contenido especializado y desarrollar experiencias que aporten al crecimiento del deporte en el país. Junto a Fedombal compartimos la misma visión y entendemos que un mejor baloncesto nacional se construye con medios de comunicación comprometidos con proyectar una imagen positiva y con edificar sueños tangibles para las nuevas generaciones", expresó Orlando Jorge Villegas, fundador de FAIA Group y vicepresidente de la Federación Dominicana de Esports.

A través del lema "Defendamos la casa: con la selección del pueblo", la campaña busca materializar el respaldo de la fanaticada dominicana y convertir ese entusiasmo en una poderosa ventaja como locales durante la Tercera Ventana Clasificatoria hacia la Copa Mundial de Baloncesto Qatar 2027.

Entre los asistentes al lanzamiento estuvieron Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto; Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi); Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); y Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports.