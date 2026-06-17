Horford y Towns lideran grupo de convocados para la 3ª ventana clasificatoria al Mundial

Al Horford y Karl-Anthony Towns comparten en los entrenamientos del equipo nacional en Kentucky en el 2012 ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció la lista de los jugadores convocados a la preselección nacional con miras a los dos partidos que corresponden a la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Basket Catar 2027, que serán en Santo Domingo, el 3 y 6 de julio próximo.

Los estelares jugadores de la NBA, Al Horford y Karl-Anthony Towns lideran un grupo de 36 jugadores convocados, para enfrentar a los Estados Unidos y Nicaragua.

Es la primera vez que la Fedombal convoca a Horford desde el Mundial del 2023, al cual el no se presentó, el estelar jugador de la NBA no participa con el conjunto nacional desde el pre-olímpico del 2012.

La "selección del pueblo", como se le llama al equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, sostendrá el próximo 3 de julio un partido ante los Estados Unidos y otro ante Nicaragua, tres días después.

Ambos choques están programados para las 8:00 de la noche, en la remozada Arena Profesor Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las informaciones fueron dadas de manera conjunta por Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y Junior Páez, gerente general de la escuadra quisqueyana, quienes expresaron que del grupo convocado serán escogidos los que conformarán la plantilla oficial para los dos enfrentamientos.

Entre los jugadores que integran esta lista están Horford , Towns Cruz, Andersson García, Andrés Feliz, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Anyeuri Castillo, Chris Duarte , Chris Mañón, David Jones, Diego Colón, Eloy Vargas, Eusebio Suero, Gelvis Solano e Isaac Taveras.

Además de Jassel Pérez, Jean Montero, Jhery Matos, Joel Soriano, Jonathan Bello, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Koby Brea, Lester Quiñones, LJ Figueroa, Luis David Montero, Luis Santos, Luismal Ferreiras y Omar Silverio.

Por igual, fueron convocados los jugadores Rafael Castro, Randy Bautista, Rey Abad, Richard Bautista, RJ Luis, Víctor Liz y Yaxel Lendeborg.

Situación actual y clasificación en el torneo

Uribe y Páez adelantaron que los entrenamientos del combinado tricolor estarán a cargo del técnico argentino Néstor -Che- García e iniciarán el próximo lunes 22 de junio.

Los criollos tienen récord de 3-1, líder del grupo A, empatado con los Estados Unidos, seguido de México (2-2) y Nicaragua posee 0-4. Los caribeños y estadounidenses reservaron sus espacios a la siguiente fase de clasificación, que otorga tres cupos.

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

En las ventanas clasificatorias, participan 16 países del continente americano, para la cual dispone de siete plazas en esa cita internacional.