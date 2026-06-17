La cantante Alicia Keys actuará en el desfile de los Knicks en Nueva York

Alicia Keys será parte del desfile de celebración del campeonato de la NBA de los Knicks de Nueva York ( AFP )

La cantante estadounidense Alicia Keys actuará mañana jueves en la sede de la Alcaldía de Nueva York como parte del desfile de los New York Knicks donde el equipo celebrará su reciente victoria en la NBA.

Reacciones y participación de Alicia Keys en el evento

Keys, autora del icónico éxito 'Empire State of Mind' junto al rapero Jay-Z, dio la noticia en Instagram, en una videollamada en la que el jugador de los Knicks OG Anunoby le pide que acuda al evento.

"La ciudad te está llamando. ¿Vas a venir?", le pregunta el baloncestista.

¿Qué detalles se conocen del desfile de los New York Knicks?

A lo que Keys, nacida en el barrio neoyorquino de Hell's Kitchen, responde: "Esta es mi ciudad, y la ciudad está que arde. Hay tanto amor que es una locura. Habéis aportado toda esa energía, todos unidos, haciéndonos sentir increíble. Estamos orgullosos de vosotros. Nos vemos allí".

El desfile dará el pistoletazo de salida en el bajo Manhattan a las 10.00 horas (14.00 GMT) y subirá por la avenida de Broadway durante el tramo conocido como el Cañón de los Héroes hasta llegar a la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla.

El demócrata conducirá un acto de celebración del anillo en el que entregará las llaves de Nueva York al equipo de los Knicks, una tradición simbólica de la ciudad. La ceremonia contará también con discursos, invitados especiales y actuaciones musicales.

Aunque el evento de la Alcaldía no estará abierto al público, Mamdani rifó 600 entradas gratuitas para que los aficionados interesados puedan vivir la ceremonia en directo.

Entre los personajes más esperados de la rúa están el puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn; el dominicano Karl-Anthony Towns, oriundo de Nueva Jersey; la estrella del equipo y MVP de las Finales, Jalen Brunson; o el técnico Mike Brown, que logró su primer anillo como entrenador jefe. EFE

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