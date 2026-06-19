Los Timberwolves buscan reforzarse con Derrick White

Los Minnesota Timberwolves están muy interesados en un posible movimiento por el base de los Boston Celtics, Derrick White, este verano, según informaron fuentes a Sam Amick de The Athletic.

Abordar la rotación en la posición de base será probablemente una prioridad de la temporada baja para los Timberwolves, ya que Mike Conley, de 38 años, y Ayo Dosunmu, adquirido a mitad de temporada, se convertirán en agentes libres.

Mientras tanto, se espera que Donte DiVincenzo, quien fue el compañero de perímetro más frecuente de Anthony Edwards la temporada pasada, se pierda la mayor parte, si no la totalidad, de la campaña 2026-27 tras sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles derecho durante la serie de primera ronda de Minnesota contra los Denver Nuggets.

Seleccionado tres veces en el Mejor Quinteto Defensivo, White fue fundamental tanto en la ofensiva como en la defensiva durante las largas trayectorias de los Celtics en los playoffs de los últimos años, incluyendo su campeonato de la NBA en 2024.

No tiro bien del campo

Aunque White promedió el máximo de su carrera con 16.5 puntos en 77 partidos como titular la temporada pasada, registró el peor porcentaje de tiros de campo de su carrera con un 39.4%, marcando la primera vez que no logra convertir el 40% de sus lanzamientos en nueve campañas en la NBA.

Su efectividad del 32.7% en triples también fue la segunda peor de su carrera, solo por detrás de la campaña 2021-22, la cual dividió entre los San Antonio Spurs y los Celtics.

El jugador de 31 años está bajo contrato por dos temporadas garantizadas más gracias a la extensión de 118 millones de dólares que firmó con Boston en julio de 2024, la cual incluye una opción de jugador de 34.8 millones de dólares para la temporada 2028-29.