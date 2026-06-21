Eulis Báez se integra a la selección nacional para la Tercera Ventana Copa Mundial de Baloncesto

Eulis Báez da indicaciones a los jugadores de los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto ( FUENTE EXTERNA )

Tras una laureada carrera como jugador profesional en los circuitos europeos, en su natal República Dominicana y con la selección de baloncesto masculino de mayores, Eulis Báez, encamina su futuro hacia la parte dirigencial.

Y lo hará por una puerta, donde el orgullo patrio es la principal herramienta de combate, pertenecer a la selección dominicana de baloncesto como integrante del cuerpo técnico en calidad de asistente del dirigente titular, el técnico argentino Néstor -Ché- García.

Detalles confirmados del cuerpo técnico y partidos próximos

La información fue dada por el propio García, a través de la dirección de prensa del seleccionado nacional.

Ché García hizo público el cuerpo de asistentes que le acompañarán en los próximos dos partidos de la escuadra quisqueyana que corresponden a la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, que serán en la ciudad de Santo Domingo, el 3 y 6 de julio próximo, ante los Estados Unidos y Nicaragua, respectivamente.

Ambos choques están programados para las 8:00 de la noche, en la remozada Arena Profesor Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Junto con Báez estarán como asistentes David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez; Carlos De León, fungirá de director de operaciones; el kinesiólogo será Adenhaweer Díaz (Rilling); Germán Andrín, fungirá como trainer; y el Dr. Gewill Acosta, el médico.

Báez presentó credenciales como dirigente en la pasada temporada de la Liga Nacional de Baloncesto con

los Leones de Santo Domingo.

Situación actual y clasificación de la selección dominicana

Se reitera que los entrenamientos del combinado tricolor, a cargo del técnico argentino Ché García, iniciarán el próximo martes 23 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en la misma sede de los partidos, con 36 jugadores convocados.

Los criollos tienen récord de 3-1, líder del grupo A, empatados con los Estados Unidos, seguido de México (2-2) y Nicaragua posee 0-4. Los caribeños y estadounidenses reservaron sus espacios a la siguiente fase de clasificación, que otorga tres cupos a la cita mundialista.

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

En las ventanas clasificatorias, participan 16 países del Continente Americano, para la cual dispone de siete plazas en esa cita internacional.