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Yeison Colomé anotó 39 y lleva a los Cañeros a semifinales

Las semifinales arrancan el martes con el partido entre los Metros y los Cañeros en la Arena Oscar Gobaira

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    Yeison Colomé anotó 39 y lleva a los Cañeros a semifinales
    Yeison Colomé en gestión ofensiva en el partido entre Cañeros del Este y los Titanes del Sur (FUENTE EXTERNA)

    Yeison Colomé montó un show ofensivo que incluyó 39 puntos y nueve triples, ayudando a los Cañeros del Este a clasificarse para las semifinales de Liga Nacional de Baloncesto durante la victoria 103-64 sobre los Titanes del Sur en el polideportivo Eleoncio Mercedes.

    Colomé lanzó de 21-15 de campo, de 12-9 en triples, capturó seis rebotes, repartió tres asistencias y se robó dos balones para los Cañeros (13-13), que aseguraron la cuarta plaza clasificatoria y eliminaron a los bicampeones Titanes (12-14).

    Lugic aportó 18 unidades y cinco capturas para los ganadores, que contaron también con 12 tantos y nueve rebotes de Reymond Bastardo. Por los Titanes, Diego Colón aportó 14 puntos, Luis Montero nueve con ocho tableros. Richard Bautista fue limitado a cuatro puntos y a lanzar de 10-2 de campo.

    Los parciales concluyeron 31-16, 22-18, 17-20 y 33-10 para los Cañeros.

    Los Metros en la cima

    Los Metros de Santiago se adueñaron del primer lugar de la fase de eliminación al derrotar 89-85 a los Gigantes del Cibao, que avanzaron a la semifinal en la segunda posición de la tabla. 

    Los Metros, que culminaron con 19-7, contaron con cuatro jugadores con cifras dobles en puntos, encabezados por Jhery Matos, quien registró 19 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias, seguido por Sterling Manley, que aportó 17 unidades y tres capturas.

    También se destacaron por los de Santiago, que lanzaron para un 45 por ciento desde el campo (33/74), Anthony Fairley con 14 puntos, ocho tableros y cuatro repartos, y Omar Silverio con 13 tantos.

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    Por los Gigantes (17-9), Charles Brown Jr. culminó con 22 puntos y siete rebotes; Juan Jr. Rosario se apuntó un doble-doble de 13 unidades y 13 capturas; Luismal Ferreiras anotó 13 y terminó con cuatro rebotes.   

    Inicio de la semifinal 

    La actividad regresa a la LNB el próximo martes con el inicio de la Semifinal A entre los Metros y los Cañeros. El partido será en la Arena Oscar Gobaira a las 8:00 de la noche. 

    El miércoles arranca la Semifinal B con los Gigantes recibiendo a los Héroes a las 8:00 de la noche, en el Pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís.

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