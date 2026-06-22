Luismal Ferreiras es el Jugador Más Valioso de la LNB 2026

Los ganadores de los diferentes premios de la edición 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto ( FUENTE EXTERNA )

Luismal Ferreiras resultó ganador del premio Jugador Más Valioso de La Súper Liga de la LNB, luego de su gran desempeño con los Gigantes Basketball Club en la temporada 2026 de la LNB.

Ferreiras participó en 16 partidos de la serie regular y promedió 19.3 puntos, 11.0 rebotes, 59.8 por ciento de campo, 1.4 asistencias y 0.8 bloqueos, ayudando a su equipo a quedar con marca de 12-4 en la primera etapa.

Un total de 57 periodistas fueron seleccionados para ejercer el voto para los premios 2026 de la LNB, de los cuales 34 prefirieron al oriundo de San Francisco de Macorís. Superó a Andersson García, de los Marineros de Puerto Plata, quien quedó segundo con 14 votos de primer lugar.

La liga implementó este año un proceso de votación diferente, en el cual el voto de primer lugar tuvo un valor de cinco puntos, el de segundo lugar tres y el de tercer lugar uno.

Ferreiras totalizó 223 puntos y Andersson García le siguió con 128. Francis King Fitzgerald, también de los Gigantes, concluyó tercero con 73 puntos.

Quezada el Novato del Año

El premio de Novato del Año fue ganado fácilmente por Reggie Quezada, de los Leones de Santo Domingo, quien recibió 50 votos de primer lugar y 261 en total, superando a Daurin Rosario (161 pts.), de los Soles del Este, y a Eddy Mercedes (91 pts.), de los Gigantes. Promedió 19.6 unidades, 3.3 rebotes y 3.3 asistencias en 16 encuentros.

Suero el de mayor progreso

El premio al Jugador de Mayor Progreso cayó en las manos de Eusebio Suero, de los Cañeros del Este. Logró 25 votos de primer lugar y 193 puntos, quedando por delante de Xavier Reyes (173 pts.) y de Andrés Fulgencio (147 pts.). Suero registró 14.9 tantos, 5.3 tableros y 2.7 asistencias en 16 juegos.

Xavier Reyes sí quedó ganador en el Sexto Hombre del Año, al conquistar 29 votos de primer lugar y 209 puntos. Quedó por encima de Luis Félix (177 pts.), de los Marineros de Puerto Plata y de Oliver García (127 pts.), de los Metros de Santiago. Su labor fue de 12.2 puntos, 3.7 capturas y 1.7 asistencias, en 16 fechas.

El Defensa del Año se lo llevó Andersson García de manera fácil, ya que obtuvo 30 votos de primer lugar y 189 puntos. Jayson Valdez (94 pts.), de los Héroes de Moca, y Juan Jr. Rosario (85 pts), de los Gigantes, le siguieron. García sobresalió con 1.8 robos y 1.0 bloqueos en 35.9 minutos por juego durante 11 jornadas.

Peña el dirigente del año

En la que fue la votación más cerrada, Víctor Peña se alzó con el galardón de Dirigente del Año, pese a que consiguió la misma cantidad de votos de primer lugar (19) que Melvyn López, de los Metros y que Jonathan Matos, de los Héroes.

En puntos, Peña obtuvo 181, López 179 y Matos 153. El récord del capataz de los francomacorisanos fue de 12-4.