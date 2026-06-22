Trae Young renovará con los Washington Wizards por 4 años y 212 millones de dólares

El base de los Washington Wizards, Trae Young, tiene la intención de firmar un nuevo contrato por cuatro años y 212 millones de dólares con el equipo, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Detalles del nuevo contrato de Trae Young

Se reporta que el cuarto año del acuerdo incluye una opción de jugador.

El nuevo contrato de Young se queda justo por debajo del acuerdo máximo de 229 millones de dólares que podía recibir de Washington, pero iguala la cantidad que habría podido obtener de cualquier otro equipo.

Previamente, Young había rechazado su opción de jugador de 49 millones de dólares para la temporada 2026-27, lo que le permitía explorar la agencia libre. Sin embargo, optará por regresar a Washington tras haber jugado muy poco con la franquicia en la segunda mitad de la temporada pasada.

Trayectoria y rendimiento de Trae Young

El jugador de 27 años llegó a los Wizards en enero como parte de un traspaso bomba que envió a CJ McCollum y Corey Kispert a los Atlanta Hawks a cambio.

Young disputó solo cinco partidos con Washington debido a lesiones en la espalda y en el cuádriceps, promediando 15.2 puntos, tres rebotes y 6.2 asistencias con un 59.5% de efectividad en tiros de campo.

Pasó la mayor parte de ocho temporadas con los Hawks, donde logró cuatro selecciones al All-Star y una inclusión en el tercer quinteto All-NBA.

Los Dallas Mavericks seleccionaron a Young en el puesto número cinco del draft de 2018 y posteriormente lo traspasaron a Atlanta a cambio de Luka Doncic, quien fue la tercera selección global.