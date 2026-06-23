Antetokounmpo aterriza en los Heat en un megatraspaso que calienta la NBA

El griego Giannis Antetokounmpo, doble MVP de la NBA, cambiará los Milwaukee Bucks por los Miami Heat en uno de los mayores traspasos de los últimos años, avanzaron este martes medios estadounidenses.

Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2019 y 2020, Antetokounmpo se unirá a Miami a cambio de un enorme paquete de jugadores como Tyler Herro y rondas de Draft, reportaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

El ala-pívot, de 31 años, cierra una era de 13 temporadas en los Bucks, a los que guio en 2021 al segundo título de su historia.

La NBA esperaba que su salida de Milwaukee, tras varias turbulentas temporadas, se concretara antes de la ceremonia del Draft que tendrá lugar el martes.

Antetokounmpo había expresado su intención de volver a competir por el título, una meta de la que actualmente están muy lejos los Bucks, que no ganan una eliminatoria de playoffs desde 2022.

En ese periodo Milwaukee trató de contentar a su estrella con fichajes de riesgo, como el de Damian Lillard, que no lograron reactivar al equipo.

El conflicto con la franquicia saltó al plano público en los últimos meses de la pasada campaña cuando Antetokounmpo se quejó de no recibir el alta médica por unos Bucks abrazados al tanking para mejorar sus opciones en uno de los mejores Drafts de los últimos años.

Los Heat, donde Giannis formará una pareja interior demoledora con Bam Adebayo, le ganaron la puja final a los Boston Celtics.

El legendario Pat Riley, aún al frente de las operaciones de Miami, se hizo con la gran pieza que ansiaba desde hace años para que los Heat vuelvan a ser relevantes.

Miami, que recibirá también al pívot Bobby Portis, entregará a Milwaukee a su mejor anotador, el escolta All Star Tyler Herro, al alero mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., las promesas Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis y tres selecciones de primera ronda de Draft, de acuerdo con ESPN.

- La gran apuesta de Riley -

Tras la victoria de los New York Knicks en las pasadas Finales, la venta de Antetokounmpo abre la página de la NBA a una nueva temporada.

Con el griego, elegido en el puesto 15 del Draft de 2013, los Heat se hacen con una de las figuras más dominantes en ambos lados de la pista, pero también cada vez más propensa a lesiones.

El ala-pívot, de 2,11 metros de altura y 110 kg, jugó solo 36 partidos el pasado curso con promedios de 27,6 puntos, el más bajo desde la campaña 2017-2018, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias.

Sus cifras defensivas, de 0,9 robos y 0,7 tapones, también han vivido un fuerte declive desde su pico de 1,6 y 1,9 en la campaña 2016-2017.

Antetokounmpo tiene una opción para convertirse en agente libre en 2028, pero el esfuerzo que han realizado por él los Heat puede indicar que esperan renovarlo a largo plazo.

La gran duda es si, con todas las piezas perdidas, los Heat tendrán suficiente talento para competir con los gigantes de la Conferencia Este, como los propios Knicks, los Celtics y los Cleveland Cavaliers.

En cualquier caso Pat Riley, quien ha conquistado la NBA en todos los roles, ya tiene la superestrella que anhelaba desde la marcha de LeBron James hace más de una década.

Los Heat perdieron dos finales en 2020 y 2023, encabezados por el ahora ausente Jimmy Butler, y no triunfan desde el segundo de los anillos ganados con LeBron en 2013.